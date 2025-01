Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenUS20854L1089 Core Natural Resources Inc. 16.01.2025 US2189371006 Core Natural Resources Inc. 17.01.2025 Tausch 1:1US69007J1060 Outfront Media Inc. 16.01.2025 US69007J3041 Outfront Media Inc. 17.01.2025 Tausch 1,024549:1