An den Märkten herrscht aktuell eine steigende Unsicherheit, und nicht wenige Anleger fürchten sich vor einer Korrektur. Doch kann eventuell dieses Asset in einer solchen Situation jetzt die beste Idee für ihr Geld sein? In wenigen Tagen wird Donald Trump US-Präsident, gleichzeitig will die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht wie erwartet senken und überall fragen sich Anleger, ob bei so viel Unsicherheit die hohen Bewertungen des Aktienmarktes noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...