GoGold präsentiert Ergebnisse der Machbarkeitsstudie

GoGold Resources Inc. hat die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (FS) für das Los Ricos South Projekt in Mexiko, veröffentlicht. Das Unternehmen plant eine untertägige Mine mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag. Hier könnte Mexikos nächste Silbermine entstehen. Das Unternehmen hofft auf eine zeitnahe erteilung der Lizenz. Die Highlights der FS (Silberpreis von 26,80 USD) Die Highlights der FS mit einem Silberpreis von 26,80 US$/oz, einem Goldpreis von 2.330 US$/oz und einem Kupferpreis von 4,00 US$/lb (Base Case") sind wie folgt:





- Nachsteuer-Nettobarwert (NPV 5): 355 Mio. USD bei einer internen Rendite (IRR) von 28 %.

- Bei einem erhöhten Silberpreis von 30 $/Unze und Goldpreis von 2.608 $/Unze ergibt sich ein NPV 5 von 469 Millionen US$ mit einem IRR nach Steuern von 34 %



- 15 Jahre Minenlaufzeit mit einer Produktion von 80 Mio. Silberäquivalent-Unzen (AgEq).



-Anfangsinvestitionen: 227 Mio. USD; nachhaltige Kosten: 100 Mio. USD.



- Durchschnittliche Produktionskosten (AISC): 12,32 USD/Silber(Äquivalent) über die Lebensdauer der Mine.



- Durchschnittliche Jahresproduktion: 7,3 Mio. AgEq-Unzen in den ersten fünf Jahren.

