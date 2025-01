Die EnBW-Tochter ChargeHere hat am Dortmunder Direktionsstandort des Continentale Versicherungsverbundes insgesamt 160 Ladepunkte in einem Parkhaus in Betrieb genommen. Die Lademöglichkeiten können die Mitarbeitenden für Privat- und Dienstwagen nutzen. Auch Gästen stehen die Ladestationen zur Verfügung. Am nach eigenen Angaben größten Ladestandort in Nordrhein-Westfalen kommt die eigene AC-Ladestation zum Einsatz. Die Wallbox wird sowohl mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...