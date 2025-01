NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für JPMorgan von 248 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gerard Cassidy hob seine Gewinnschätzungen für 2025 und 2026 an, in erster Linie aufgrund eines stärkeren Nettozinsertrages. Dies schrieb er am Mittwoch nach dem Quartalsbericht der US-Bank./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 20:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 20:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US46625H1005