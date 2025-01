Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 16. Januar 2025, hat in der ehemaligen Post Bendern die offizielle Eröffnung der Jugendbeiz B28 stattgefunden. In diesem Rahmen überbrachte Regierungsrätin Marok-Wachter den an der Planung beteiligten Personen sowie Vertreterinnen und Vertreter der ausführenden Firmen ihre Glückwünsche für das gelungene Projekt. Zudem nahmen an der Eröffnungsfeier des seit 1969 bestehenden und nun teilweise umgenutzten Gebäudes Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden und der Stiftung Sovort/Offene Jugendarbeit Liechtenstein (OJA) sowie Jugendliche teil.In den vergangenen Monaten wurde das Postgebäude in Bendern vom Land Liechtenstein und der Stiftung Sovort/OJA zu einem Jugendtreff umgebaut. Dafür wurde ein Teil des Bestandes abgebrochen und im Erdgeschoss ein grosszügig verglaster Raum für die Nutzung als Café ergänzt. Im Untergeschoss bietet ein Partyraum vielfältige Optionen. Der Bancomat und die öffentliche WC-Anlage stehen seit Abschluss der Arbeiten im Dezember 2024 ebenfalls wieder zur Verfügung. Im Frühjahr 2025 erfolgt die Gestaltung der Umgebung im Sinne der Förderung der Biodiversität, und ein Fahrradunterstand wird errichtet.Die Jugendbeiz B28 soll ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der kreativen Entfaltung sein, an dem sich junge Menschen ab 16 Jahren aus der Region in einer angenehmen Atmosphäre versammeln können. Bereits im Dezember 2024 konnte unter grossem Zuspruch die erste Veranstaltung stattfinden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927960