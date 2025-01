Düsseldorf (ots) -Jeden Kick festhalten - mit der 200MP AI-Kamera, der unvergleichlichen Robustheit und erstklassigen Performance der neuen Redmi Note 14 SerieXiaomi verkündet seine Partnerschaft mit Red Bull Ibiza Royale - dem spektakulären Hindernisparcours, der ganz im Zeichen von Fitness und Spaß steht. Im Mittelpunkt der Verbindung von Red Bull Ibiza Royale und der Innovationskraft von Xiaomi steht der internationale Marktstart der Redmi Note 14 Serie. Mit einem hochauflösenden 200MP AI-Kamerasystem, außergewöhnlicher Widerstandsfähigkeit und einem langlebigen Akku wird das Redmi Note 14 zum geeigneten Begleiter, um besondere Momente festzuhalten - so auch die des Wettbewerbs Red Bull Ibiza Royale.Vom 11. bis 14. April 2025 wird die historische Burg von Ibiza zum Austragungsort des außergewöhnlichen Hindernisparcours, der von Red Bull Weltklasse-Athleten und Content Creatoren entworfen wurde. 250 gemischte Teams aus 50 Ländern messen sich an einzigartigen Herausforderungen. Ihr Ziel: Den Gipfel der Burg von Ibiza zu erreichen. Jeder mit Adrenalinkicks geladene Moment wird dabei mit der Präzision und Qualität von der Technologie von Xiaomi festgehalten.Gemeinsam auf AbenteuerkursDie Partnerschaft zwischen Xiaomi und Red Bull Ibiza Royale steht im Zeichen gemeinsamer Werte: dem Überwinden von Grenzen und dem Schaffen unvergesslicher Erlebnisse. Mit Events wie Red Bull Ibiza Royale stärkt Xiaomi sein Markenbild, das Menschen miteinander verbindet und für einen dynamischen, innovativen Lebensstil sorgt."Unsere Partnerschaft mit Red Bull Ibiza Royale verkörpert in idealer Weise Xiaomis Mission, Menschen durch Innovation und Spitzentechnologie stark zu machen. Die Redmi Note 14 Serie, mit ihrer 200MP AI-Kamera, unglaublichen Robustheit und ganztägigen Akkulaufzeit, wurde entwickelt, um jeden spektakulären Moment dieses außergewöhnlichen Wettbewerbs festzuhalten. Gemeinsam mit Red Bull freuen wir uns darauf, Erinnerungen zu schaffen, die zu neuen Abenteuern inspirieren und Grenzen überschreiten", so Jia Wei, Marketing-Chef von Xiaomi Westeuropa.Die Partnerschaft zwischen Xiaomi und Red Bull Ibiza Royale umfasst neben dem Event selbst auch lokale Markenaktivierungen, die Einbindung von 11 Xiaomi Teams sowie die Produktion hochwertiger Inhalte für wichtige Märkte wie Spanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Türkei, Polen, Tschechien, Rumänien, Brasilien und Chile. Dabei soll die weltweite Xiaomi Community angesprochen und das Engagement des Unternehmens für innovative Erlebnisse vermittelt werden.Jetzt anmelden und Teil eines unvergesslichen Abenteuers werden!Anmeldungen zum Event sind bis zum 14. März 2025 möglich. Auf www.redbullibizaroyale.com sowie auf den sozialen Kanälen von Xiaomi stehen alle erforderlichen Informationen bereit, um Teil dieser einzigartigen Herausforderung zu werden und ein Abenteuer der besonderen Art zu erleben.Über Red Bull Ibiza RoyaleIm Rahmen des Red Bull Ibiza Royale Events treten Teams aus der ganzen Welt gegeneinander an und überwinden herausfordernde und spektakuläre Hindernisse: Sie sprinten, springen und rutschen, um den Gipfel der Burg von Ibiza zu erreichen. Der erste gemischte Hindernislauf der Insel steht ganz im Zeichen von Fitness und Spaß. Auf einem 1,4 km langen Parcours warten insgesamt neun einzigartige und unterhaltsame Hindernisse, die aus der kreativen Feder von Content Creatoren, Athleten und Gaming-Profis stammen. Jeder kann sich für die Teilnahme an diesem Abenteuer bewerben - letztendlich werden 250 Teams aus 50 Ländern ihr Ticket für dieses unvergessliche Abenteuer im Paradies lösen. Das Event kann auf der offiziellen Website www.redbullibizaroyale.com sowie über ausgewählte sozialen Medienkanäle verfolgt werden.Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (https://emea.ourspacefiles.com/fl/5UcuSLQcmp) (Passwort: 9rG35MuQe9).Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@WeberShandwick.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5950878