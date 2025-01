Künstliche Intelligenz (KI) hat begonnen, alle Schritte von Forschung, Entwicklung und Innovation (F&E&I) zu beeinflussen einschließlich derer, die Kreativität erfordern. KI arbeitet Seite an Seite mit Menschen, erweitert deren Fähigkeiten und wird in immer rasanterem Tempo eingesetzt. Obwohl sie in spezifischen Bereichen oder Sektoren bereits erhebliche Produktivitätssteigerungen ermöglicht, ist ihre umfassende Integration in F&E&I-Prozesse noch im Anfangsstadium. Eine Vielzahl von Herausforderungen hemmen den Einsatz, darunter technologische, wirtschaftliche, regulatorische und gesellschaftliche Akzeptanz. Ungeachtet dessen sollten sechs strategische 'No-Regret'-Maßnahmen bereits heute entschlossen in Angriff genommen werden, zeigt der "Eureka! on Steroids: KI-gesteuerte Forschung, Entwicklung und Innovation" Report, der heute vom Arthur D. Little (ADL) Blue Shift Institut veröffentlicht wurde.

Der Bericht entstand in Zusammenarbeit mit fünf führenden öffentlichen und privaten Organisationen, die KI bereits in ihren F&E&I-Bemühungen einsetzen: LVMH, Avril, GRTgaz, dem Französischen Nationalzentrum für Wissenschaftliche Forschung (CNRS) und dem Französischen Nationalen Forschungsinstitut für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt (INRAE).

KI spielt zwar bereits seit mindestens einem Jahrzehnt eine Rolle in F&E&I, doch erst die jüngsten Entwicklungsdurchbrüche konnten den Einsatz massiv steigern. Diese Fortschritte setzen inzwischen transformative Potenziale und häufiger überzeugende "Eureka-Momente" frei.

Die umfassende Studie untersucht die bereits realisierten Vorteile von KI, wie Produktivitätssteigerungen, verkürzte Entwicklungszeiten und Fähigkeiten in der Problemlösung im F&E&I Segment. Ferner werden Herausforderungen, Best Practices, die Landschaft der Lösungsanbieter und zukünftige Szenarien aufgezeigt. Die Ergebnisse basieren auf über 40 Interviews mit KI-Experten aus der Wissenschaft, Start-up- und Unternehmenswelt, sowie einer Umfrage unter mehr als 200 Experten aus privaten Unternehmen und öffentlichen Institutionen sowie einer Kolumne von Anne Bouverot, einer weltweit anerkannten Expertin und Sonderbeauftragten des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, für KI.

Schlüsselfaktoren für den zukünftigen Einsatz von KI in F&E&I sind Leistung, Vertrauen und Erschwinglichkeit. Aufbauend auf der Kombination dieser Faktoren zeigt der Report sechs plausible Szenarien, die die Entwicklung der KI prägen könnten. Dabei erstrecken sich die Möglichkeiten von ihrem Einsatz in ausgewählten, risikofreien Anwendungen bis hin zu einer vollständigen Transformation von F&E&I.

Unabhängig dessen sind Organisationen unter Zugzwang sich vorzubereiten. Künftiger Erfolg erfordert das Management und die Befähigung von KI-Talenten, den Aufbau robuster Datenfundamente, die Schulung der Belegschaft in KI-Grundlagen, die Priorisierung von Anwendungsfällen mit greifbaren, schnellen Vorteilen, die gemeinsame Nutzung von Computerressourcen und die Einrichtung solider Governance-Rahmen zur Sicherstellung von Qualität und Kontrolle.

Dr. Albert Meige, Global Director of Blue Shift bei Arthur D. Little, kommentiert: "Forschung, Entwicklung und Innovation stehen im Zentrum der Lösung der größten Herausforderungen, mit denen die Welt in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Gesundheit, Klimawandel sowie Lebensmittel- und Energiesicherheit konfrontiert ist. Unsere Studie zeigt, dass KI nicht nur das Potenzial hat, F&E&I zu transformieren, sondern dass viele Organisationen bereits die Vorteile über alle Phasen ihrer Operationen hinweg nutzen. Während Herausforderungen bestehen und das Maß der KI-Nutzung von ihrer Leistung, ihrem Vertrauen und ihrer Erschwinglichkeit abhängt, identifizieren wir 'No-Regret'-Maßnahmen, die Organisationen jetzt ergreifen sollten, um sich auf die Zukunft vorzubereiten."

Eureka! on Steroids: KI-gesteuerte Forschung, Entwicklung und Innovation kann hier eingesehen und heruntergeladen werden. https://tinyurl.com/yf4pt6r5

