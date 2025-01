Im Mittelpunkt des jährlichen Events der ZAPI GROUP stehen die Themen "Innovating for Change" und neue Chancen durch den Umstieg auf Elektroantriebe mit globalen Auswirkungen

ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der E-Mobilität, wird am 26. und 27. Februar 2025 seine vierte virtuelle Konferenz Future of Electrification ausrichten. Anknüpfend an den Erfolg der vergangenen Jahre wird die diesjährige Konferenz die Trends des weltweiten Umstiegs auf Elektroantriebe, die Herausforderungen und Chancen in verschiedenen geografischen Regionen sowie die neuesten Innovationen zur Beschleunigung von Einführung und Transformation beleuchten.

Die Konferenz, die von der ZAPI GROUP einem Marktführer im Bereich der Elektrifizierung seit 1975 ausgerichtet wird, gewährt Einblicke in die Marktdynamik, die Technologie und die regulatorischen Faktoren, die die Mobilitätswende prägen. Gemäß dem Motto "lnnovating for Change" werden die Referenten ihr Know-how im Bereich der industriellen Elektrifizierung weitergeben, die Auswirkungen der Batterietechnologie auf die E-Mobilität zur Sprache bringen, Herausforderungen in der sich entwickelnden globalen Handelslandschaft untersuchen und vieles mehr.

"Das vergangene Jahr war von signifikanten technologischen Fortschritten und geopolitischer Unsicherheit geprägt, sodass Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft von entscheidender Bedeutung sind. Unsere Kunden, Partner und Branchenkollegen haben eine bemerkenswerte Resilienz gezeigt und in diesem dynamischen Umfeld zahlreiche Herausforderungen gemeistert", so Lloyd Gomm, Global Marketing Director bei der ZAPI GROUP. "Wir sind sehr erfreut, unseren vierten jährlichen virtuellen Event zu organisieren, um diese Realitäten mit anderen führenden Unternehmen im Bereich der E-Mobilität zu erörtern und den globalen Umstieg auf Elektroantriebe bei Industrie-, Nutz- und Nutzfahrzeugen voranzutreiben."

Das diesjährige dynamische Programm bietet Vorträge der anerkannten Technologie- und Innovationsexpertin Paulina Modlitba und von Dr. Giorgio Rizzoni, Professor für Maschinenbau und Luft- und Raumfahrttechnik und Lehrstuhlinhaber der Ford Motor Company für elektromechanische Systeme an der Ohio State University. Referenten führender Unternehmen wie Volvo CE, Jungheinrich, Bastion Solutions und Infineon schließen sich dem Team der ZAPI GROUP an, um Herausforderungen und Chancen in der aktuellen Elektrifizierungslandschaft zu erkunden. Sara Jensen, leitende Redakteurin von Power Motion, meldet sich dieses Jahr zurück und bringt ihre branchenübergreifende Erfahrung und Perspektive als Moderatorin einiger Podiumsdiskussionen des Events ein.

Die kostenlose Anmeldung für The Future of Electrification 2025 ist ab sofort möglich. Besuchen Sie www.futureofelectrification.org.

Über die ZAPI GROUP

Mit einem hochintegrierten Produktportfolio, das Motion Controller, Elektromotoren, Hochfrequenz-Batterieladegeräte und autonome Navigationssoftware für den Einsatz in Elektro- und Hybridfahrzeugen umfasst, bereitet die ZAPI GROUP den Übergang in eine vollelektrische Zukunft vor. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Besessenheit, den Erfolg seiner Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar.

Weiter Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

