Apple ist nicht mehr Smartphone-Verkäufer Nr.1. Die chinesischen Marken holen auf und gewinnen an Beliebtheit.Apple wurde 2024 als größter Smartphone-Hersteller in China entthront. Lokale Konkurrenten wie Vivo und Huawei überholten den iPhone-Hersteller, nachdem dessen jährliche Auslieferungen im Land um 17 Prozent zurückgingen, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens Canalys am Donnerstag hervorgeht. Dieser Rückgang markiert Apples größten jährlichen Verlust in China überhaupt und betraf alle vier Quartale, einschließlich des Einbruchs von 25 Prozent im letzten Quartal. Im Gesamtjahr erreichte der Smartphone-Hersteller Vivo einen Marktanteil von 17 Prozent in China, gefolgt von …