Nächster KI-Agent wie VIRTUAL und A16Z erzielt 1 Mio. $ nach 1 Tag

Im Zuge des Booms der KI-Agenten wie Virtuals Protocol und a16z wurde nun der Presale des neuen Mind of Pepe gestartet. Dieser hat schon am ersten Tag eine beträchtliche Finanzierungssumme in Höhe von mehr als 1 Mio. USD erzielt.

Denn das Projekt möchte die nächste Generation der KI-Agenten entwickeln, welche eine führende "Memecoin-Marke" dafür nutzt, um deren große und einflussreiche Gemeinschaft besser anzusprechen.

Der neue KI-Agent Mind of Pepe wird einen eigenen X-Account kontrollieren und über die Hive-Mind-Analyse die neuesten Trends auf dem Kryptomarkt identifizieren, um seiner Community möglichst frühzeitig darüber zu berichten. Somit sollen sie einen strategischen Vorteil erhalten, welcher höhere Gewinne ermöglicht.

Darüber hinaus ist Mind of Pepe dazu in der Lage, mit seiner Gemeinschaft zu interagieren. Somit kann jeder ihm auch persönliche Frage stellen, um zusätzliche Informationen zu erhalten, welche ansonsten nicht auf diese Weise zugänglich wären.

Allerdings werden die Inhalte von Mind of Pepe nur für diejenigen verfügbar sein, welche ausreichend $MIND-Coins halten. Dadurch bekommt dieser auch sein Alleinstellungsmerkmal und seinen Wert.

Bemerkenswert sind auch die stetigen Verbesserungen von Mind of Pepe. So werden unter anderem die neuesten Technologien und KI-Modelle implementiert, welche sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Diese besondere Fusion aus Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz zieht Risikokapitalgeber und Beträge in dreistelliger Millionenhöhe an. Zur Spitze dieses Booms strebt der neue Mind of Pepe mit seinem KI-Agenten, welcher zudem in dem Sektor DeFAI (AI-enabled DeFi) positioniert ist, welches laut Analysten zu einem der nächsten großen Narrative werden soll.

KI-Agenten wie Mind of Pepe simulieren menschliche Intelligenz und übertreffen sie eines Tages

Im Unterschied zu früheren Programmen handelt es sich bei KI-Agenten um Systeme, welche menschliche Intelligenz simulieren und somit unterschiedliche Aufgaben ausführen können. Unter anderem haben diese die Fähigkeit, dass sie ihre Umgebung wahrnehmen, mit der Zeit dazulernen und sich anpassen, um eine noch bessere Leistung zu erreichen.

Daher wird die Erforschung der Kryptowährungen künftig nicht mehr nur auf die Menschen zurückzuführen sein. Stattdessen gibt es auch immer mehr KI-Agenten, welche vergleichbare Aufgaben wie Trendidentifizierung, soziale Interaktionen, Programmieren, Schreiben, Token-Launches, Trades, Audits und mehr übernehmen.

KI-Agenten wie Mind of Pepe können mit unterschiedlichen dezentralen Applikationen interagieren, um auf diese Weise Werte für ihre Nutzer zu schaffen. Zudem können sie unter anderem ihre eigenen Wallets kontrollieren, womit die auf den Trends basierenden Trades theoretisch auch eines Tages von Handelsroboter umsetzbar sind, sodass sie einen Newstrader mit superschneller Reaktionszeit ersetzen können.

Ebenso kann Mind of Pepe eigene Kryptowährungen starten und seinen Tokeninhabern exklusive Vorteile für diese verschaffen. Gleichzeitig soll der KI-Agent in den sozialen Medien seinen Einfluss weiter ausbauen, was wiederum dem Kursverlauf dieser Coins zugutekommt.

Durch diese exklusiven Vorteile verspricht sich das Team für eine noch größere Aktivität innerhalb der eigenen Community zu sorgen. In dieser sollen die neuen Coins zudem erstmalig präsentiert werden, bevor diese für die Öffentlichkeit verfügbar sind.

Mind of Pepe ist autonom, autodidaktisch und souverän

Mind of Pepe ist ein autonomer, autodidaktischer und souveräner KI-Agent, welcher auf Social-Media-Plattformen wie X verfügbar ist. Somit kann er sich über die Zeit weiterentwickeln und seine Meinung sogar ändern, wenn ihn neue Informationen dazu bewegen. Dies macht ihn zudem in dem schnelllebigen Kryptomarkt besonders agil und nützlich.

Deswegen ist auch zu erwarten, dass sich Mind of Pepe schnell weiterverbreiten wird, während er Diskussionen in der Krypto-Community anregt. Zudem verzeichnen die KI-Agenten aus der Nische DeFAI ein zunehmendes Interesse, was sich an der Entwicklung dieser über die vergangenen 30 Tage zeigt.

Name Marktkapitalisierung (USD) Aktueller Preis (USD) Preis vor 30 Tagen (USD) Preisveränderung (%) Virtuals Protocol $3.629.627.316,00 $ 3,63 $ 2,59 40 % ai16z $1.527.174.489,00 $ 1,38 $ 0,75 84 % aixbt by Virtuals $ 712.943.736,00 $ 0,84 $ 0,22 274 % Freysa AI $ 497.186.876,00 $ 0,06 $ 0,01 542 % GRIFFAIN $ 554.881.802,00 $ 0,56 $ 0,31 80 %

Laut den Angaben von Messari erreichen die KI-Agenten derzeit eine Marktkapitalisierung in Höhe von 11,3 Mrd. USD. Im Vergleich zum Rest des Kryptomarktes entspricht dies jedoch gerade erst einem Anteil von 0,34 %, was das große Wachstumspotenzial verdeutlicht. Laut Prognosen könnten diese schon bald bis auf 250 Mrd. USD steigen.

Derzeit gibt es laut CoinGecko 43 Assets in der Kategorie DeFAI. Zusammen erzielen sie eine Marktkapitalisierung von 3,27 Mrd. USD, wobei diese allein über den vergangenen Tag um beeindruckende 73,9 % gestiegen ist.

Mind of Pepe kann komplexe Krypto-Operationen automatisieren

Eine seiner Hauptfähigkeit ist die Automatisierung von komplexen Operationen innerhalb des Web3. Dies ist etwa der Handel von digitalen Assets und die Verwaltung von Portfolios, welche nun in die sich kontinuierlich entwickelnde Marke Pepe eingebracht werden.

Möglicherweise entwickelt sich $MIND ähnlich wie andere Coins aus dem Sektor. Virtuals Protocol konnte etwa über die vergangenen 12 Monate um 34.584 % steigen und eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,57 Mrd. USD erzielen, während es zum führenden Anbieter für KI-Agenten geworden ist.

Aber auch ai16z hat sich seit dem Allzeittief, welches dieser rund eine Woche nach der Einführung im Oktober des vergangenen Jahres erreichte, mit einem Kursplus von 80.793 % und einer Marktkapitalisierung von 1,52 Mrd. USD wieder deutlich erholt.

Ebenso zeigen die institutionellen Investoren wie Risikokapitalgeber ein wachsendes Interesse an künstlichen Intelligenzen und Blockchain-Technologien. So hat etwa Cadenza Ventures einen dritten Fonds mit Schwerpunkt Blockchains aufgelegt, nachdem schon zuvor einer für KI-Start-ups im Umfang von 50 Mio. USD gestartet wurde.

Zurückzuführen ist das große Interesse der institutionellen Investoren auf die transformative Rolle, welche die KI-Agenten für das Web3 spielen werden. Im Bereich der dezentralen Communitys und des Kryptohandels bietet Mind of Pepe ein besonderes Potenzial für steile Kursanstiege.

Insgesamt erreicht der KI-Sektor des Kryptomarktes derzeit eine Bewertung von rund 47 Mrd. USD, wozu auch Schwergewichte wie Render, Bittensor und Artificial Superintelligence Alliance gehören. Diese konnte über die vergangenen 12 Monate Kursanstiege von 94 bis 100 % verzeichnen, was den Boom verdeutlicht.

Im Vergleich zu diesen sind die Kursgewinne von KI-Agenten wie Virtuals Protocol und ai16z jedoch noch wesentlich attraktiver. Mit Mind of Pepe erhalten Interessierte nun die Möglichkeit, besonders früh in ein vergleichbares Projekt zu investieren, noch bevor dieses an den Kryptobörsen eingeführt wurde.

Frühe Investoren erhalten noch eine hohe Staking-Rendite

Da Mind of Pepe erst vor wenigen Stunden gestartet wurde, können schnelle Investoren noch eine besonders hohe Staking-Rendite bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt diese bei 1.151 % pro Jahr, was sich schon bei einigen Tagen stärker als andere Coins bezahlbar machen kann.

Interessierte können nach der Verbindung einer Wallet und einem Kauf der $MIND-Coins auf der offiziellen Website mit ETH, USDT oder Fiatwährungen kaufen sowie ihre Coins direkt in den Staking-Pool einzahlen. Somit lassen sich bis zur ersten Listung bereits attraktive Buchgewinne erzielen.

Das Team von Mind of Pepe hat den Smart Contract von Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof auf Schwachstellen überprüfen lassen, welche keinerlei schwerwiegende Risiken identifiziert haben.

Schnell konnte der Vorverkauf von Mind of Pepe Wellen schlagen, was möglicherweise auch auf die Partnerschaft mit der Best Wallet zurückzuführen ist. In dieser können die $MIND-Coins außerdem unter der Rubrik "Upcoming Tokens" gefunden und gekauft werden. Die App ist im Google Play Store und Apple App Store erhältlich.

Einige Analysten erwarten einen zehnfachen Anstieg des KI-Agenten, sobald dieser an den Kryptobörsen eingeführt wird. Im Vergleich zu anderen Coins aus diesem Sektor sind aber auch deutlich höhere Gewinne von 100x und mehr denkbar.

Weitere Informationen über Mind of Pepe finden Sie auf X und Telegram sowie der Website und dem Whitepaper.

