Rothenburg (ots) -An der Verleihung des "Swiss Arbeitgeber Award 2025" hat die Grosshändlerin Pistor den zweiten Platz in der Kategorie der mittelgrossen Unternehmen erreicht. Insbesondere konnte Pistor mit einer hohen Zufriedenheit und dem starken Engagement ihrer Mitarbeitenden punkten. Der Swiss Arbeitgeber Award basiert auf der grössten Mitarbeitendenbefragung der Schweiz.Der Swiss Arbeitgeber Award zeichnet jährlich die besten Arbeitgeber der Schweiz aus. In der KMU-Kategorie (250-999 Mitarbeitende) schafft es die Rothenburger Grosshändlerin Pistor erstmals auf das Treppchen. "Wir freuen uns enorm über dieses Resultat", sagt Pistors HR- und ICT-Verantwortliche Michéle Waeber. "Das zeigt, dass sich die Mitarbeitenden bei uns wohl fühlen und dass wir als Arbeitgeber auf dem richtigen Weg sind. Pistors grösstes Plus ist sicherlich die persönliche, vertrauensvolle Unternehmenskultur." Hinzu kommen verschiedene handfeste Vorteile - beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, ein Personalrestaurant mit vergünstigten Menüs oder Freizeiterlebnisse. "All dies schätzen unsere 700 Mitarbeitenden - und zahlen es mit hervorragenden Leistungen zurück", erklärt Waeber. So hat Pistor in den letzten beiden Jahren Rekordumsätze erreicht und baut ihr Geschäft laufend aus. Nebst Bäckerei-Confiserien werden Gastronomie- sowie Gesundheitsbetriebe mit Lebensmitteln, Non-Food-Produkten und Medizinalverbrauchsartikeln beliefert. Gleichzeitig baut Pistor mit "Mercanto" das grösste B2B-Onlinekaufhaus der Schweiz für diese Sortimentsbereiche auf.Überdurchschnittliche Bewertungen in allen BereichenDer Swiss Arbeitgeber Award wendet ein Verfahren an, das sämtliche Mitarbeitenden eines Unternehmens standardisiert befragt. Dabei verzeichnete Pistor sowohl gegenüber dem Gesamtschnitt aller Unternehmen wie auch innerhalb der Grosshandels-Branche Spitzenwerte. Vor allem stechen das Engagement der Mitarbeitenden (86 von 100 Punkten), deren Zufriedenheit (81 Punkte) sowie eine Weiterempfehlungsquote von 93% heraus.Pistor sieht weiteres PotenzialTrotz des Erfolges: Auf den Lorbeeren ausruhen will sich Pistor nicht. "Man kann sich immer verbessern", unterstreicht Michéle Waeber. So wird das Unternehmen verstärkt in die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden investieren, sein betriebliches Gesundheitsmanagement ausbauen und sich mit Mitarbeitenden jüngerer Generationen austauschen, um deren Bedürfnisse und Motivatoren besser zu verstehen. "Wir machen vorwärts und wollen auch in Zukunft zu den besten Arbeitgebern der Schweiz gehören", summiert Waeber.---Download lizenzfreies Bildmaterial: www.pistor.ch/bildmaterialPressekontakt:Patrick Eigenmann, Verantwortlicher UnternehmenskommunikationTelefon: +41 41 289 83 25Email: media@pistor.chOriginal-Content von: Pistor Holding Genossenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060118/100927964