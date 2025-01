Unabhängiges Forschungsunternehmen positioniert Cognite Data Fusion als marktführende DataOps- und KI-Plattform für unternehmensweite, komplexe industrielle Datenmanagementprojekte

Cognite, der weltweit führende Anbieter von KI für die Industrie, gab heute bekannt, dass er im Verdantix Green Quadrant: Industrial Data Management Solutions 2025-Bericht als Leader eingestuft wurde, da er eine marktführende DataOps- und KI-Plattform für unternehmensweite, komplexe Industrial Data Management (IDM)-Projekte anbietet.

Verdantix Green Quadrant: Industrial Data Management Solutions 2025 (Graphic: Business Wire)

In dem Bericht wird die Plattform von Cognite, Cognite Data Fusion, für ihre tiefgreifend konfigurierbare Orchestrierung unstrukturierter und strukturierter industrieller Daten, ihre schnelle Produktentwicklung und ihr erstklassiges Angebot für komplexe, ressourcenintensive industrielle Daten- und KI-Projekte gewürdigt.

Cognite erhielt die volle Punktzahl für seine "Datenmodellierungs"-Fähigkeiten, das grundlegende Element von Cognite Data Fusion, das es Cognite-Kunden ermöglicht, sich an neue Trends anzupassen und in einem sich schnell entwickelnden technologischen Klima an der Spitze zu bleiben. Darüber hinaus erhielt Cognite perfekte Bewertungen in den Bereichen "indirekte industrielle Datenerfassung", "Plattform-Entwicklungsumgebung" und "Plattform-APIs" sowie die höchste Bewertung für die "Nutzung unstrukturierter Daten" aller untersuchten Datenplattformen.

Verdantix hob auch Cognite Atlas AI als Beispiel für eine Innovation hervor, die industrielle KI für praktische Anwendungen nutzbar macht. Mit seinem Fokus auf die praktische Anwendbarkeit wurde Cognite Atlas AI für seine Fähigkeit ausgezeichnet, die agentenbasierte Datenabfrage und -interpretation zu optimieren. Dies wird durch einen industriellen Benchmarking-Bericht unterstützt, der Unternehmen bei der Auswahl der am besten geeigneten LLMs für ihre spezifischen Anwendungsfälle hilft.

"Lösungen für das industrielle Datenmanagement spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Organisationen in die Lage zu versetzen, ihre Daten effektiv zu integrieren und zu nutzen, insbesondere da KI für industrielle Abläufe immer wichtiger wird", so Joe Lamming, Senior Analyst, Industrial Transformation bei Verdantix. "Die marktführenden Datenmodellierungsfunktionen von Cognite kontextualisieren verschiedene Datentypen, von strukturierten Zeitreihen bis hin zu unstrukturierten Dokumenten. Wir sehen solche Fähigkeiten als unerlässlich an, um die Lücke zwischen Rohdaten und umsetzbaren Erkenntnissen und Automatisierung zu schließen. Lösungen wie die von Cognite zeigen, wie industrielle Wissensgraphen KI-Anwendungen in domänenspezifischen, referenzierten Wahrheiten verankern können, sodass Unternehmen nützliche Informationssysteme in komplexen OT-, IT- und ET-Umgebungen aufbauen können."

"Datenmodellierung ist der Eckpfeiler des Ansatzes von Cognite zur Bewältigung komplexer industrieller Herausforderungen", sagte Geir Engdahl, Chief Product Officer bei Cognite. "Unsere fortschrittlichen Techniken, darunter unsere industrielle Agenten-Workbench Cognite Atlas AI, schließen die Lücke zwischen Rohdaten und umsetzbaren Erkenntnissen und machen Informationen sowohl für Menschen als auch für KI-Systeme zugänglich und aussagekräftig. Während die generative KI die Industrielandschaft umgestaltet, stellt unser Engagement für eine robuste und flexible Datenmodellierung sicher, dass wir unseren Kunden die richtige Grundlage für innovative KI-gestützte Lösungen bieten, die auf ihre betrieblichen Gegebenheiten zugeschnitten sind."

Cognite Data Fusion ist der Grundstein für die Digitalisierungsbestrebungen von Cosmo Energy", sagte Dr. Noriko Rzonca, Chief Digital Officer von Cosmo Energy Holdings. "Die generative KI-gesteuerte Datenmodellierung mit Cognite ermöglicht es uns, unsere Abläufe sicherer und optimierter zu gestalten. Wir freuen uns sehr, dass sie diese wohlverdiente Anerkennung als führendes Unternehmen im Bereich Industrial Management Solutions erhalten haben."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: Cognite recognized as a leader in Industrial Data Management solutions

Fordern Sie hier eine Demo von Cognite Data Fusion und Cognite Atlas AI an: cognite.com/request-demo

Über Cognite

Cognite macht generative KI für die Industrie nutzbar. Führende Unternehmen aus den Bereichen Energie, Fertigung und Strom und erneuerbare Energien entscheiden sich für Cognite, um sichere, vertrauenswürdige und Echtzeit-Daten zu liefern und ihre anlagenintensiven Betriebsabläufe sicherer, nachhaltiger und profitabler zu gestalten. Cognite bietet eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, die es allen Entscheidungsträgern, vom Außendienst bis zu entfernten Betriebszentren, erleichtert, auf komplexe industrielle Daten zuzugreifen und diese zu verstehen, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und eine bessere Zukunft zu gestalten. Besuchen Sie uns auf www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.

Über Verdantix

Verdantix ist der maßgebliche Vordenker für weltverbessernde Innovationen. Wir unterstützen Veränderer mit unseren firmeneigenen Daten, einzigartigem Fachwissen und Führungsnetzwerken. Unsere aussagekräftigen Analysen werden über eine digitale Plattform, Beratungsaufträge und persönliche Veranstaltungen an Tausende von Entscheidungsträgern in mehr als 100 Ländern weitergegeben. Von seinen Büros in London, New York und Boston aus wendet das Verdantix-Forschungsteam die Prinzipien der Gründlichkeit, Genauigkeit und Neugier an, um unseren weltweit verteilten Kunden bei der Lösung ihrer komplexesten Herausforderungen zu helfen. verdantix.com

