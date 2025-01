Die Aktie des iPhone-Herstellers Apple bereitet Anlegern derzeit einiges an Kopfzerbrechen. Am Donnerstag verliert sie zeitweise vier Prozent und zieht damit vor allem den technologielastigen Nasdaq 100 mit ins Minus. Der Grund für die jüngste Kursschwäche sehen Experten im Reich der Mitte, wo es keine positiven Neuigkeiten zu verkünden gibt.Wie Daten der Marktforschungsfirma Canalys zeigen, hat das Unternehmen um Tim Cook seinen Platz als Marktführer in China an heimische Konkurrenten verloren. ...

