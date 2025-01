In der Bergbaubranche bahnt sich möglicherweise eine der bedeutendsten Fusionen der Geschichte an. Der Schweizer Rohstoffriese Glencore und der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto haben Gespräche über einen potenziellen Zusammenschluss aufgenommen. Die Verhandlungen, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, könnten zu einer bahnbrechenden Transformation der globalen Bergbauindustrie führen. Rio Tinto, als zweitgrößter Minenkonzern weltweit, verfügt über einen Börsenwert von etwa 103 Milliarden Dollar, während Glencore mit einer Marktkapitalisierung von rund 55 Milliarden Dollar bewertet wird.

Marktreaktion auf Fusionsgespräche

Die Börse reagierte unmittelbar auf die Bekanntgabe der Verhandlungen. Die Glencore-Aktien verzeichneten an der New Yorker Börse einen beachtlichen Kursanstieg von bis zu neun Prozent. Im Gegenzug mussten die Anteilsscheine von Rio Tinto einen Rückgang von zwei Prozent hinnehmen. Die mögliche Fusion würde faktisch einer Übernahme von Glencore durch Rio Tinto entsprechen und könnte die Machtverhältnisse in der globalen Bergbauindustrie neu ordnen.

