NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag etwas den Fuß vom Gas genommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,16 Prozent auf 43.153,13 Zähler nach.

Der von Techwerten dominierte Nasdaq 100, der am Vortag seinen besten Tag seit der ersten Dezember-Woche gehabt hatte, sank um 0,69 Prozent auf 21.091,25 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 5.937,34 Punkte nach unten.

Konjunkturdaten blieben überwiegend hinter den Erwartungen zurück, was die Hoffnung auf Zinssenkungen eher stützte. Zudem sagte US-Notenbank-Direktor Christopher Waller im US-Fernsehsender CNBC, Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte seien denkbar, sollten Daten zur Inflation weiter günstig ausfallen.

Die Aussagen gaben den Kursen am Anleihemarkt Auftrieb; Aktien-Anleger profitierten davon nicht./ajx/zb

