USA erwägt Krypto-Reserve mit XRP und Solana - Kurse explodieren

Der Kryptomarkt zeigt sich in bullisher Stimmung, wobei Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke ins Visier nimmt. Besondere Aufmerksamkeit gilt jedoch den Altcoins XRP und Solana (SOL), nachdem Berichte der New York Post über mögliche Pläne der USA zur Schaffung einer strategischen Reserve mit US-basierten Kryptowährungen an die Öffentlichkeit gelangten.

Trumps Vision einer US-Krypto-Reserve

Die USA planen offenbar, neben Bitcoin auch eine Reserve aus Kryptowährungen amerikanischer Unternehmen aufzubauen. Im Fokus stehen dabei besonders Ripple (XRP) und Solana (SOL), um US-basierte Projekte zu unterstützen und die Dominanz der USA im Krypto-Sektor zu sichern.

Donald Trump, der designierte Präsident, hat mehrfach seine Absicht bekundet, eine kryptofreundliche Regierung zu etablieren. Eine Bestätigung dieser Pläne könnte eine massive Aufwertung für die betroffenen Altcoins bedeuten und den Markt nachhaltig verändern.

Kursexplosion bei XRP und Solana

Die Marktreaktion auf diese Nachrichten war unmittelbar und deutlich. XRP verzeichnete einen Anstieg von 5% innerhalb einer Stunde und nähert sich der 3,50-Dollar-Marke, während Solana einen Tagesgewinn von über 15% verbuchen konnte.

Analysten sehen für XRP nun die 10-Dollar-Marke in Reichweite, während Solana langfristig sogar die 1.000-Dollar-Marke anvisieren könnte. Diese Entwicklung würde zwar Zeit benötigen, aber die Aussicht auf staatliche Unterstützung verleiht den Kursprognosen zusätzliche Glaubwürdigkeit.

Wall Street Pepe verzeichnet Rekord-Presale

Der neue Meme-Coin Wall Street Pepe (WEPE) hat bereits im Vorverkauf über 49 Millionen Dollar eingesammelt und bricht damit alle bisherigen ICO-Rekorde. Analysten sprechen bereits vom nächsten potenziellen Milliarden-Dollar-Coin.

Der Token-Vorverkauf bietet Investoren die Möglichkeit, noch vor dem offiziellen Börsenstart einzusteigen. Der Preis wird vor dem Launch mehrfach erhöht, wodurch frühe Käufer bereits einen ersten Buchgewinn verzeichnen können.

Direkt zu Wall Street Pepe

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.