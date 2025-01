Svante Technologies Inc. (Svante), ein führender Innovator bei Technologien zur Kohlendioxidabscheidung und -entfernung, und Tenaska, ein führender Anbieter von CO2-Transport- und -Sequestrierungsdienstleistungen, haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Bereitstellung kosteneffizienter, integrierter Lösungen für die industrielle Kohlendioxidabscheidung und -speicherung (CCS) unterzeichnet. Diese Kooperation ist ein bedeutender Schritt zur Bekämpfung der weltweiten Industrieemissionen und zur Beschleunigung der Dekarbonisierung zahlreicher Industriesektoren, darunter Zellstoff und Papier, Zement, Stahl, Öl und Gas und andere.

Im Rahmen der nicht-exklusiven Absichtserklärung werden Svante und Tenaska ihre Technologien und Dienstleistungen kombinieren, um ausgewählten Kunden End-to-End-Lösungen für die CCS-Wertschöpfungskette bereitzustellen. Die hochmoderne, auf festen Sorptionsmitteln basierende Kohlendioxidabscheidungstechnologie von Svante wird eine effiziente und umweltfreundliche CO2-Abscheidung ermöglichen, während Tenaska die regionale Planung und Infrastruktur für den Transport und die Speicherung von CO2 übernehmen wird. Tenaska entwickelt eine Plattform mit Projekten in der mittleren und frühen Phase an strategischen Standorten in den USA. Für fast 20 Injektionsbohrungen in mehreren Bundesstaaten wurden Class-VI-Genehmigungsanträge gestellt.

Gemeinsam wollen die Unternehmen den Weg zur Dekarbonisierung für industrielle Emittenten weltweit vereinfachen.

Wichtigste Ziele der Zusammenarbeit:

Integrierte Lösungen für das Kohlenstoffmanagement: Svante wird sich auf die Abscheidung von CO2-Emissionen in Industrieanlagen konzentrieren, einschließlich der relevanten Prozesse wie CO2-Kompression, -Konditionierung und -Verflüssigung.

Tenaska wird den Transport und die Sequestrierung von CO2 verwalten und eine sichere und dauerhafte Lagerung tief unter der Erdoberfläche gewährleisten. Öffentlichkeitsarbeit und Kundeninteraktion in Nordamerika: Die gemeinsame Initiative wird für die Kohlendioxidabscheidung und -speicherung bei industriellen Emittenten in Nordamerika werben und maßgeschneiderte Lösungen für vielfältige Anforderungen bereitstellen. Innovative Projektentwicklung: Im Zuge der Zusammenarbeit werden wirtschaftlich tragfähige Einsatzmöglichkeiten für CCS ermittelt und geprüft. Dabei wird das kombinierte technische und operative Know-how beider Organisationen genutzt.

Zitate von Führungskräften:

"Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Ziel von Svante, die Kohlendioxidabscheidung für Industrieunternehmen rund um die Welt zugänglich zu machen", berichtet Matt Stevenson, Chief Revenue Officer bei Svante. "Indem wir unsere Technologie mit der langjährigen Erfahrung von Tenaska im Bereich des Transports und der Speicherung von CO2 kombinieren, können wir umfassende Lösungen liefern, die den Übergang in eine Netto-Null-Zukunft beschleunigen."

"Tenaska hat die Synergien mit unserer CCS-Entwicklungsplattform erkannt und begrüßt die gemeinsamen Anstrengungen mit Svante, um innovative Lösungen für das Kohlenstoffmanagement auf den Weg zu bringen", erklärt Bret Estep, Vice President, Tenaska Development. "Gemeinsam wollen wir Industriekunden die erforderlichen Tools und die Gewissheit geben, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen."

Eine Vision für die Zukunft

Die Kooperation zwischen Svante und Tenaska unterstreicht den gemeinsamen Einsatz für die Bereitstellung von Geschäftslösungen, die der Industrie helfen, die Kohlendioxidemissionen zu senken. Durch das Angebot integrierter, effizienter und skalierbarer CCS-Lösungen wollen die Unternehmen neue Möglichkeiten für Branchen eröffnen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und zugleich ihre betriebliche Exzellenz zu erhalten.

Über Svante

Svante ist ein zielgerichtet arbeitender, führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Beseitigung von Kohlenstoff. Das in Vancouver (Kanada) angesiedelte Unternehmen produziert nanotechnische Filter und modulare Rotationsschütz-Maschinen, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus Industrieemissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2024 Global Cleantech 100 den XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies der XPRIZE Foundation und wurde von Corporate Knights im Ranking Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies auf den zweiten Platz positioniert. Weitere Informationen finden Sie unter www.svanteinc.com. Folgen Sie Svante auch auf LinkedIn unter www.linkedin.com/svantesolutions.

Über Tenaska

Tenaska wird regelmäßig in der Forbes' List of America's Largest Private Companies aufgeführt und ist ein führendes Energieunternehmen mit Geschäftsaktivitäten, die die gesamte Wertschöpfungskette im Energiesektor abdecken. Tenaska Marketing Ventures (TMV) und Tenaska Power Services Co. (TPS) gehören zu den größten Erdgas- und Stromvermarktungsunternehmen Nordamerikas. Das Unternehmen verfügt über erdgasbetriebene und Erneuerbare-Energien-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 7.460 Megawatt (MW) und hat während seiner Unternehmensgeschichte erdgasbetriebene und Erneuerbare-Energien-Kraftwerke mit Kapazitäten von insgesamt 22.000 MW entwickelt, verwaltet und/oder betrieben. Tenaska entwickelt aktiv zehn Projekte zur Kohlenstoffsequestrierung, die mehr als 50 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr speichern können, mehrere erdgasbetriebene Stromerzeugungsprojekte sowie ein Portfolio von Entwicklungsdienstleistungen für Solar-, Wind-, Energiespeicher- und grüne Wasserstoffprojekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 35.000 MW. Tenaska sucht nach Investitionsmöglichkeiten, um sein Kapital landesweit in Stromerzeugungsanlagen zu investieren. Weitere Informationen unter www.tenaska.com.

