Das Unternehmen ist weiterhin führend auf dem Markt für Drittanbieter-Softwaresupport und Innovationslösungen und konzentriert sich darauf, seinen Kunden strategischen, operativen und finanziellen Erfolg zu bieten

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Kunden und der Branche mit mehreren Käufer-, Service- und Führungspreisen ausgezeichnet wurde, die sein Engagement für die Bereitstellung von erstklassigem Service und hohem Mehrwert für seine Kunden würdigen.

Gewinner des Trust Radius 2025 Buyer's Choice Award

Die Trust Radius Buyer's Choice Awards basieren ausschließlich auf geprüften, unvoreingenommenen Kundenbewertungen und zeichnen Unternehmen aus, die in drei Schlüsselbereichen als die besten ausgewählt wurden: Fähigkeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenbeziehung. Die Bewerter werden gefragt, ob das Unternehmen und seine Support-Teams die Erwartungen erfüllen und ob sie wieder bei dem Unternehmen kaufen würden.

"Rimini Street hat es sich zur Aufgabe gemacht, unseren Kunden als vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen, von denen viele seit langem erfolgreich mit uns zusammenarbeiten", sagte Nancy Lyskawa, Executive Vice President und Chief Client Officer von Rimini Street. "Dieser Trust Radius Buyer's Choice Award spiegelt unser unerschütterliches Versprechen wider, unsere Kunden mit großer Leidenschaft und Sorgfalt bei der Erreichung ihrer einzigartigen Geschäftsziele zu unterstützen."

Gewinner des Silver Globee Award for Customer Service Department of the Year und des Gold Globee Award for Customer Service Executive of the Year

Die Globee Awards sind eine globale Plattform zur Anerkennung und Förderung von Spitzenleistungen in Branchen und Sektoren, die die Zukunft der Wirtschaft prägen. Im Rahmen eines Peer-to-Peer-Evaluierungsprozesses durch Branchenexperten, Geschäftsinhaber und Fachleute ehren die Globee Awards Organisationen und Einzelpersonen, die bemerkenswerte Erfolge erzielt und Innovationen bewiesen haben und in ihren jeweiligen Bereichen einen positiven Einfluss ausüben.

Craig Mackereth, Executive Vice President of Global Service Delivery bei Rimini Street und Empfänger des Gold Globee Award for Customer Service Executive of the Year, wurde vom Preiskomitee für die "Steigerung der Kundenzufriedenheitsbewertungen und die Verbesserung der Antwortraten" ausgewählt, und das Unternehmen wurde für den Silver Globee Award for Customer Service Department of the Year für seine "unter zwei Minuten liegende Antwortzeit, die auf Fachwissen, Prozessen und proprietären Tools basiert", ausgewählt.

"Die patentierten KI-Tools und -Prozesse von Rimini Street helfen uns, allen unseren Kunden weltweit eine differenzierte Qualität und ein differenziertes Serviceniveau zu bieten, indem sie den Fall mit dem am besten geeigneten Techniker auf der Grundlage mehrerer Vektoren wie Sprache, Erfahrung mit ähnlichen Problemen und Zeitzone abgleichen. Dadurch können wir Probleme 23 schneller angehen und lösen", so Mackereth. "Die Betriebszeit und der Zustand des Unternehmens sind für die Organisation und das Team unserer Kunden von entscheidender Bedeutung, und wir nehmen unsere durchschnittlichen Reaktionszeiten von unter zwei Minuten, die Geschwindigkeit, den Umfang und das Ausmaß unserer Dienstleistungen sehr ernst. Diese Auszeichnungen dienen dazu, uns in unserer Mission, "Außergewöhnliches zu leisten", weiter zu motivieren."

Gewinner des Gold Merit Award in der Kategorie Consulting for Technology

Mit den Merit Awards werden Unternehmen ausgezeichnet, die zum kontinuierlichen Wachstum des Marktes beigetragen haben. Die Bewertung erfolgt durch Führungskräfte der Branche, Mitarbeiter der Merit Awards, Medienvertreter und Berater. Mit den Auszeichnungen sollen die besten Innovationen und Technologien der aktuellen und nächsten Generation hervorgehoben werden.

Angesichts der großen Herausforderungen, die sich aus der Übernahme von VMware durch Broadcom ergaben, baten viele Kunden von Rimini Street um Hilfe bei der Bewältigung der Veränderungen, einschließlich der Gefahr des Verlusts unbefristeter Lizenzen und drastischer Preiserhöhungen. Aufgrund der starken Nachfrage nach Dienstleistungen führte Rimini Street im Mai 2024 Support-, Beratungs- und Sicherheitsdienste für VMware ein, gewann dadurch stark an Dynamik auf dem Markt und gab vielen betroffenen Organisationen auf der ganzen Welt Sicherheit.

"Wir sind sowohl von der Qualität des Supports als auch von der Tiefe der Dienstleistungen, die wir von Rimini Street erhalten, beeindruckt. Wir empfehlen Unternehmensführern dringend, sich für ihre VMware-Anforderungen an Rimini Street zu wenden", bemerkte Jean-Pierre Roullin, Leiter der EMEA-Technologie bei Alcatel-Lucent Enterprise.

"Rimini Street hat nicht nur außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Nutzung von Technologie unter Beweis gestellt, sondern auch neue Maßstäbe für Exzellenz gesetzt", sagte Marie Zander, Geschäftsführerin von Merit Awards. "Die bemerkenswerten Leistungen jedes einzelnen Gewinners unterstreichen das transformative Potenzial von Technologie, und wir gratulieren den diesjährigen Preisträgern von Herzen."

Entdecken Sie das vollständige Rimini Street-Portfolio an äußerst reaktionsschnellen, vertrauenswürdigen und bewährten Support-, Managed Services-, Sicherheits-, Integrations-, Observability-, Professional Services- und Rimini ONE-End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP, Oracle, VMware und andere Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

