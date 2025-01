3 Gründe für Pippin-Kursplus von 198.490 % in 2 Monaten

Auf den ersten Eindruck mag Pippin wie ein missgebildeter Memecoin aussehen, wobei das Erscheinungsbild des Einhorns sogar noch einmal besonders außergewöhnlich schlecht ist. Dennoch könnte sich hinter diesem einer der vielversprechendsten und am günstigsten KI-Agenten-Coins für diesen Bullenmarkt befinden. Erfahren Sie nun alle Details im folgenden Beitrag.

Gründer Yohei Nakajima ist ein bekannter Risikokapitalgeber und Entwickler

Einer der Hauptgründe vieler Personen aus der Krypto-Community für ein Investment in den Pippin-Coin ist die Tatsache, dass es sich bei dessen Entwickler Yohei Nakajima um eine berühmte Persönlichkeit handelt. So hat er sich unter anderem als bekannter Risikokapitalgeber und Innovator einen Namen gemacht.

Früher wirkte er bei Disney Accelerator mit und war der Director of Pipeline für die Rekrutierung von Start-ups in 30 Accelerator-Programmen. Ebenso war Yohei als Venture Partner bei Scrum Ventures tätigt, bei dem er Programme für global operierende Unternehmen wie Nintendo und Panasonic leitete.

Zudem hat er mit einem Build-in-Public-Ansatz schnell Kontakte zu anderen Gründern und Entwicklern aufgebaut, was wiederum ein schnelleres Lernen und Entwickeln ermöglicht. Außerdem wird somit für eine größere Transparenz und Vertrauenswürdigkeit sowie eine Community gesorgt.

So kommt allein sein X-Profil auf 102.500 Abonnenten, von diesen haben viele schon ihr Interesse geäußert und darum gebeten, dass das Projekt Open-Source wird, was laut der gestrigen Ankündigung von Yohei bald geschehen soll. Andere haben wollen sogar etwas zu dem Projekt beisteuern. Somit könnte sich das Pippin schnell weiterentwickeln und neue Kursanstiege nach sich ziehen.

getting lots of requests for access to repo so will open source this weekend or earlier! - Yohei (@yoheinakajima) January 15, 2025

Mittlerweile ist Yohei ein General Partner des Venture-Capital-Unternehmens Untapped Capital, welches für Investitionen in die Bereiche KI und Automatisierungen bekannt ist. Darüber hinaus hat er die Open-Source-Plattform für KI-Agenten mit dem Namen BabyAGI herausgebracht.

Dieses wird für selbst erstellende autonome KI-agenten genutzt. Dabei soll sie sich vor allem durch ihre Simplizität auszeichnen, damit sich die KIs selbst erstellen können. Genutzt wurde BabyAGI schon von einigen anderen KI-Projekten wie Camel AGI.

Der neue Memecoin Pippin wurde von Yohei direkt herausgegeben, was im Kontrast zu einigen anderen Coins von KI-Agenten steht wie Fartcoin steht, der trotzdem eine Bewertung von derzeit mehr als 1,36 Mrd. USD erreichen konnte.

Technologie von KI-Agenten von Pippin soll besser als Virtuals Protocol und ai16z sein

Laut Johnson Lai, der Leiter für Daten und künstliche Intelligenz der Blockchain-Plattform Chromia, hat sich zudem außerordentlich positiv über das Pippin-Framework von Yohei geäußert, welches im Stil von Tamagotchis erstellt wurde.

So handelt es sich laut ihm bei den KI-Agenten um freie "Seelen", welche ohne jegliche Interventionen der Nutzer operieren können. Allerdings wurden den KI-Agenten Energielimitierungen einprogrammiert, wobei jede ihrer Tätigkeiten einen Anteil dieser verbraucht.

Somit sind die KI-Agenten des Pippin-Framework nicht unendlich nutzbar und auf eine gewisse Anzahl von täglichen Handlungen beschränkt. Dies macht sie wiederum den Menschen etwas ähnlicher, die auch nur eine begrenzte Aufmerksamkeit und Energie zur Verfügung haben.

Allerdings hat dies auch negative Konsequenzen bezüglich der Skalierbarkeit der KI-Agenten. Denn aus diesem Grunde sind nicht unendlich viele Jobs gleichzeitig möglich, was wiederum die potenziellen Einnahmen reduzieren kann.

I've got early access to @pippinlovesyou $PIPPIN framework preview - a Tamagotchi-style single-agent system



Here's an early preview of what I think pic.twitter.com/nbDhpkZHBG - superoo7 (@jlwhoo7) January 14, 2025

Andererseits könnte durch diese künstliche Knappheit auch für eine Wertsteigerung gesorgt werden. Ein weiterer Vorteil der Bündelung der Rechenleistung auf wenige Prozesse könnte sein, dass diese somit besser ausgeführt werden können, da mehr Leistung für diese zur Verfügung gestellt werden kann.

Im Unterschied zu G.A.M.E von Virtuals Protocol und ai16z mit ElizaOS soll sich Pippin durch gewichtete Persönlichkeitseigenschaften auszeichnen. Diese haben wiederum einen Einfluss auf alle weiteren Entscheidungen der KI-Agenten.

Zudem unterstützt das Pippin-Framework die Integration von OpenAI und LiteLLM sowie das Erstellen von Bildern. Mithilfe von Composio sind 250 Anwendungen wie unter anderem X, GitHub und mehr integrierbar. Schon in der ersten Woche hat das Pippin-Framework 20.000 Sterne auf GitHub erhalten und wurde in 70 akademischen Arbeiten zitiert, was mehr als von VIRTUAL und AI16Z ist.

Darüber hinaus äußerte Lai, dass es noch jede Menge Arbeit zu tun, gibt bevor die aktuelle Version auch für die Öffentlichkeit gelauncht wird. Außerdem empfahl er jedem, der sich für KI-Agenten interessiert, ihm und seinem BabyAGI zu folgen, da er die ganze Szene der KI-Agenten gestartet haben soll.

Besonders schnell wachsende Community von Pippin

Der Leumund von Yohei, seine aktive Community von Unterstützern und der vielversprechende Sektor machen Pippin zu einem der am schnellsten wachsenden Kryptoprojekte. Somit spielt es auch weniger eine Rolle, ob die Website schon perfekt ist oder die Roadmap überzeugend ist, da er den Rückhalt der Krypto-Community hat.

Laut den Angaben von Coindive konnte der Pippin-Coin allein über die vergangenen sieben Tage seine Anhängerschaft in den sozialen Medien um 81,31 % auf 36.915 Abonnenten steigern, wobei es in zwei Wochen sogar 1.106 % waren. Im Vergleich zu anderen Kryptoprojekt besteht weiterhin Wachstumspotenzial, wobei viele auch schon mit einer späteren Binance-Listung rechnen.

Social-Media-Statistiken von Pippin | Quelle: Coindive

Bemerkenswert ist auch das positive Sentiment, welches sich nicht an den zahlreich positiven Kommentaren unter praktisch jedem der Posts von Pippin und seinem Entwickler Yohei erkennen lässt. uch Coindive hat dies so erfasst, was sich künftig ebenfalls förderlich auf den Kurs von Pippin auswirken dürfte.

Nicht vergessen werden darf, dass es sich dabei um ein organisch wachsendes Projekt handelt, was im Kontrast zu anderen steht, welche teilweise Follower kaufen, um möglichst etabliert zu wirken.

Ebenso wie die Anhängerschaft konnte sich der Pippin-Kurs entwickeln, welcher seit seinem Start am 9. November bereits um 198.490 % steigen konnte. Dennoch wird er bisher erst mit 160,41 Mio. USD bewertet. Sollte das Framework eine ähnliche Beliebtheit wie VIRTUAL (3,45 Mrd. USD) oder AI16Z (1,49 Mrd. USD) erlangen, so wären Anstiege von 9x bis 22x möglich.

Developers that work at Eliza(ai16z) are literally telling me that pippin framework will be lightyears ahead of ai16z$pippin pic.twitter.com/iXMS7PrPfQ - JW (?????) (@JW100x) January 9, 2025

Allerdings sollte auch im schnell expandierenden Sektor der KI-Agenten auf eine Diversifizierung Wert gelegt werden. Denn täglich entstehen neue vielversprechenden Projekte, welche die Investoren begeistern, wie Mind of Pepe, das schon innerhalb der ersten 24 Stunden mit dem Presale über 1 Mio. USD einwerben konnte.

Eine besonders anfängerfreundliche, praktische und faire Möglichkeit für die Diversifizierung auf dem Kryptomarkt bieten die neuen Krypto-Fonds von Meme Index, welche gemeinschaftlich von den Tokeninhaber über eine DAO kontrolliert werden. So ist mit diesen nur ein einzelnes Investment nötig, was Kosten, Zeit und Mühe spart.

Darüber hinaus erhalten Anfänger auf diese Weise einen besonders leichten Zugriff auf exotische Memecoins, die viele erst zu spät entdecken. Ebenso werden weitere Vorteile möglich, wie eine besonders strategische Auswahl der Kryptowährungen und ein besseres Timing.

Noch befindet sich Meme Index im Presale, der bisher 2,46 Mio. USD eingeworben hat und die für die Investments in die Fonds benötigten $MEMEX-Coins noch mit Rabatt für 0,0152852 USD anbietet. In weniger als 35 Stunden wird allerdings die nächste Preiserhöhung erfolgen, sodass sich Interessierte beeilen sollten, um nicht später mehr zu bezahlen.

