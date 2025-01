Hamburg (ots) -"Mit'nanner - das ist ein großes Thema, das gefällt mir!", sagt Enie van de Meiklokjes. Die ehemalige VIVA-Moderatorin und heutige Back-Expertin ist Botschafterin des diesjährigen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater, der am Freitag, 17. Januar, startet. Sie entdeckte ihr Herz für Plattdeutsch schon als kleines Mädchen bei den Großeltern: "Ich finde es toll, wenn man so kleine Sprachen größer macht."Bis zum 1. März 2025 haben Autorinnen und Autoren die Gelegenheit, bei "Vertell doch mal" ihre Kurzgeschichte zum Thema "Mit'nanner" einzureichen. Zu gewinnen gibt es Preisgelder in Höhe von insgesamt mehr als 5000 Euro. Die 26 besten Geschichten werden als Buch veröffentlicht, darunter auch die beste Einsendung für den "Vertell-doch-mal"-Nachwuchspreis "Ü-18" ("Ünner 18"). Enie van de Meiklokjes' Tipp für Schreibideen: "Manchmal sind die alltäglichen Dinge, die passieren, schon so bemerkenswert, dass man sie einfach festhalten sollte als Geschichte." Die sechs besten Erzählungen dieses Jahres werden am 22. Juni bei einer Gala im Ohnsorg-Theater in Hamburg bekanntgegeben und prämiert.Eingereicht werden darf ein selbstverfasster, bisher unveröffentlichter niederdeutscher Text zum Thema "Mit'nanner" auf max. eineinhalb DIN A4-Seiten (Schriftgröße 12, 1,5-zeilig). Er kann per Mail an vertell@ndr.de bzw. vertell@radiobremen.de gesandt werden oder unter dem Stichwort "Vertell doch mal" per Post an eine der folgenden Adressen:NDR 1 Welle Nord, Postfach 3480, 24033 KielNDR 1 Niedersachsen, 30150 HannoverNDR 90,3, 20149 HamburgNDR 1 Radio MV, Postfach 110144, 19001 SchwerinRadio Bremen, 28100 Bremen.Weitere Informationen zu "Vertell doch mal" 2025 und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf ndr.de/vertell.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5950798