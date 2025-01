Dieser bekannte Analyst glaubt, Ethereum könnte auf über 8.000 US-Dollar steigen

Die aktuelle Woche verläuft wieder etwas freundlicher und der Kryptomarkt erholte sich in den letzten Tagen. Der Bitcoin konnte inzwischen die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar überschreiten. Neben dem Bitcoin sind auch zahlreiche andere Coins wieder angestiegen. Der Kurs von Ethereum ($ETH) ist heute zwar wieder ein wenig gefallen.

Dennoch notiert der Kurs noch immer über der wichtigen Unterstützungslinie bei 3.160 US-Dollar. An dieser ist der Kurs von Ethereum bereits mehr als 10 Mal abgeprallt. Doch die Tage der Korrektur könnten auch für Ethereum bald vorüber sein. Zumindest, wenn man einem bekannten Analysten glaubt.

(Der Kurs von Ethereum notiert noch immer über einer wichtigen Unterstützungslinie - Quelle: Tradingview.com)

Wird Ethereum wirklich explodieren?

Obwohl letztes Jahr im Sommer die Ethereum-ETFs erstmals das Licht der Welt erblickten und diese mittlerweile auch hohe Zuflüsse erzielen, hat es der Kurs von Ethereum seit März 2024 nicht geschafft, ein neues Jahreshoch zu bilden. Auch das Allzeithoch von 4.891,70 US-Dollar liegt noch immer meilenweit entfernt. Dennoch glaubt der bekannte Analyst Crypto Rover, dass Ethereum schon bald auf über 8.000 US-Dollar ansteigen könnte, wie er heute in einem Tweet auf X (ehemals Twitter) mit seinen fast 1 Mio. Followern teilte.



Da der Ethereum-Kurs derzeit bei 3.341 US-Dollar notiert, entspräche ein Anstieg auf 8.000 US-Dollar einer Bewegung von über 140 Prozent. Das ist für einen Coin mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 400 Mrd. US-Dollar eine nahezu unglaubliche Bewegung. Doch dieser Anstieg könnte nicht nur Ethereum betreffen. Wie der Analyst Crypto Rover immer wieder betont, könnte mit der nächsten Rallye in Ethereum auch die lange erwartete Altcoin-Saison beginnen.

Wird dieser Coin der nächste Star der Altcoin-Saison?

Sollte die Rallye in Ethereum tatsächlich bald starten und mit ihr die Altcoin-Saison, könnten Anleger hohe Gewinne mit verschiedenen Coins erzielen. Viele suchen derzeit nach aussichtsreichen Kandidaten. Analysten bezeichnen einen Meme Coin namens Flockerz ($FLOCK) als neuen Geheimtipp.

Dieser hat enormes Potenzial. FLockerz hebt sich nämlich in einigen Punkten klar von der Masse ab und ist der erste Meme Coin, bei dem von Anfang an die Community das Sagen hat. Anleger können hier über wichtige Entscheidungen zur Zukunft des Projekts abstimmen und erhalten dafür sogar $FLOCK-Token als Belohnung.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

(Flockerz wird aufgrund der innovativen Vote-to-Earn-Funktion als der Meme Coin des Volkes bezeichnet - Quelle: flockerz.com)

Flockerz ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 10 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Listing an den Börsen dabei zu sein. Diese Summe erreichen nur die wenigsten Meme Coins jemals und die Tatsache, dass $FLOCK schon vor dem Launch so gefragt ist, stimmt Analysten extrem bullish. Einige gehen davon aus. dass $FLOCK seinen Wert schon bald nach dem Handelsstart an den Börsen vervielfachen könnte. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.



Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

