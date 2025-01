Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Wildix' WMS 7 und bahnbrechende KI-Lösungen als Katalysatoren für die Umgestaltung von UC&C, Arbeitsplätzen und den Erfolg von Partnern

Wildix, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Unified Communications and Collaboration (UC&C), schloss am 15. Januar seinen jährlichen UC&C-Gipfel ab, bei dem Tausende von Partnern und Branchenführern aus aller Welt zusammenkamen. Die virtuelle Veranstaltung stellte Strategien vor, um den sich entwickelnden Arbeitsplatz- und UC&C-Markt anzugehen, wobei der Schwerpunkt auf KI-gesteuerter Innovation, vertikalem Marktwachstum und dem kanalorientierten Ansatz von Wildix lag.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250116581131/de/

WMS 7 unveiled as the most advanced UC&C platform, featuring AI-powered transcription, summarization, and an enhanced chat engine to redefine workplace collaboration. (Graphic: Business Wire)