Andrés Eltern, seine Geschwister, seine Familien und Freunde nehmen an diesem Samstag Abschied von dem Jungen, der nur neun Jahre alt wurde, der auf Fotos einen fröhlichen Eindruck machte, der als Ministrant und auch als Mitglied der Kinderfeuerwehr geschätzt war. Die, die an diesem Wochenende um den Jungen trauern, haben eine Antwort verdient. Es muss dringend geklärt werden, warum niemand Taleb A. gestoppt hat, lange bevor er am Weihnachtsmarkt sechs Menschen tötete. Und das ganze Land hat ein Recht zu wissen, wie so etwas künftig verhindert werden soll./yyzz/DP/zb