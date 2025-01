LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zu deutschen Ukrainehilfen

Deutschland hat Kiew bisher Militärhilfen in Höhe von rund 28 Milliarden Euro bewilligt. Neben den USA und Großbritannien ist damit Deutschland einer der größten Unterstützer des vor fast drei Jahren von Russland überfallenen Landes. Politisches Taktieren hat in Wahlkampfzeiten aber Hochkonjunktur. Derzeit wird in Berlin deshalb heftig darüber gestritten, ob weitere drei Milliarden Euro an Hilfen noch in den Haushalt passen, oder ob dafür die Schuldenbremse gelockert werden muss. Im Kreml sitzt dieweil ein Autokrat und Kriegstreiber und lacht sich ins Fäustchen./yyzz/DP/zb