Bad Wimpfen (ots) -Lidl treibt sein Engagement für eine bewusste Ernährung international weiter voran, indem der Lebensmitteleinzelhändler sein Sortiment bis 2050 noch konsequenter an der Planetary Health Diet (PHD)[1] ausrichtet. Als erster Lebensmittelhändler schafft Lidl in seinen Filialen in allen 31 Lidl-Ländern darüber hinaus Transparenz für sämtliche Lebensmittelkategorien im Sortiment. Dafür nutzt Lidl die vom WWF Netzwerk entwickelte Methodik.[2] Lidl ermöglicht seinen Kunden so, eine umweltbewusstere und gesündere Auswahl zu treffen.Um globale Herausforderungen wie den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und ernährungsbedingte Krankheiten anzugehen, ist es notwendig, das Lebensmittelsystem umzugestalten.[3] Lidl ist sich als Lebensmitteleinzelhändler seiner Verantwortung bewusst und trägt zu einer globalen Transformation des Lebensmittelsystems bei, indem sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele entlang seiner Wertschöpfungskette setzt. Mit Unterstützung des WWF-Netzwerks, verantwortlich koordiniert durch den WWF Schweiz, hat Lidl seine Strategie für eine bewusste Ernährung in den Lidl-Ländern nochmals ambitionierter gestaltet: Lidl in Deutschland bekräftigt sein derzeitiges Proteinziel und setzt sich ehrgeizige Ziele für alle drei gesundheitsfördernden Kategorien[4] der PHD.Bewusste Ernährung als Hebel für Gesundheit und UmweltschutzChristoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG erklärt: "Um eine wachsende Weltbevölkerung innerhalb der planetaren Grenzen gesund zu ernähren, ist ein globaler Ernährungswandel notwendig. Dafür setzt sich Lidl in Deutschland seit Jahren auf wissenschaftlicher Grundlage des Ernährungskonzepts der Planetary Health Diet ein. Mit dem WWF Netzwerk bewegen wir zukünftig noch mehr, um unseren Kunden eine stetig wachsende Auswahl an gesunden, nachhaltigeren Alternativen zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zu bieten."Mariella Meyer von WWF Schweiz, fügt hinzu: "Wir begrüßen, dass Lidl die Ziele der Planetary Health Diet verfolgt und die WWF Planet-Based Diets Retailer Methodology[5] anwendet. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Transformation des Lebensmittelsystems, einem der Haupttreiber für den Verlust von biologischer Vielfalt. Mit dem Fokus auf pflanzliche Produkte legt Lidl den Schwerpunkt auf die Gesundheit von Mensch und Planet.Ambitionierte Ziele für Proteine und VollkornprodukteDas internationale Ziel, den Anteil der verkauften pflanzlichen Lebensmittel bis 2030 um 20 Prozent zu erhöhen (Basisjahr 2023), ist Teil der ganzheitlichen CSR-Strategie und der gemeinsam erarbeiteten Strategie zur bewussten Ernährung von Lidl. Die bereits bestehenden Ziele zu Proteinen und das neue Vollkornziel sowie das umfangreiche Obst und Gemüse-Sortiment bei Lidl in Deutschland unterstützen das Ziel, bis 2050 ein zunehmend pflanzliches Lebensmittelsortiment im Sinne der Planetary Health Diet anzubieten. Ab 2025 wird Lidl jährlich über seine Fortschritte transparent berichten und die Daten öffentlich zugänglich machen.- Vollkorn: Vollkorn ist einer der wesentlichen Ernährungshebel, um gesund alt zu werden.[6] Bis 2030 will Lidl in Deutschland den Anteil an Vollkorn im Verhältnis zum Gesamtgetreide in seinem Sortiment auf 20 Prozent erhöhen (Basisjahr 2023). Außerdem vergrößert Lidl die Auswahl an Vollkornprodukten: Bereits heute gibt es in fast allen Produktkategorien eine Vollkornalternative. Bis 2030 soll in allen relevanten Produktkategorien des Sortiments mindestens eine Vollkornalternative angeboten werden.- Proteine: Lidl hat eine eigene Proteinstrategie erarbeitet. Seit 2023 legt der Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland jährlich den Anteil tierischer Proteinquellen im Vergleich zu pflanzenbasierten Proteinquellen offen und berichtet transparent über die Fortschritte in der Sortimentsentwicklung. Lidl in Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil pflanzlicher Proteinquellen im Verhältnis zu tierischen Proteinquellen bis 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. Dies umfasst unter anderem Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie vegane Alternativen für Fleisch-, Eier- und Fischprodukte. Zur Umsetzung dieser Strategie hat Lidl 2023 die Preise veganer Alternativen an die vergleichbarer, tierischer Produkte angepasst. Eine Maßnahme, die durch eine aktuelle Studie von ProVeg bestätigt wurde: Lidl ist damit der einzige Lebensmittelhändler in Deutschland, der einen pflanzlichen Warenkorb günstiger anbietet als einen tierischen. Darüber hinaus setzt sich Lidl weiterhin für höhere Tierwohlstandards bei den nach wie vor angebotenen Fleischprodukten ein (Positionspapier für den nachhaltigeren Einkauf tierischer Erzeugnisse (https://unternehmen.lidl.de/pdf/show/49180)).- Obst und Gemüse: Das Obst- und Gemüse-Sortiment ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie für eine bewusste Ernährung. Lidl arbeitet weiterhin daran, den Kunden täglich eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse anzubieten. Mit dem Fokus auf Frische und Qualität konnte sich Lidl in Deutschland im September 2024 erneut als bester Anbieter von Obst und Gemüse in der Kategorie "Discounter" behaupten und wurde zum achten Mal in Folge mit dem "Fruchthandel Magazin Retail Award" ausgezeichnet.Weitere Informationen über das Engagement von Lidl für eine bewusste Ernährung sind auf der Website zu finden: Bewusste Ernährung - Lidl Deutschland (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/gut-fuer-die-menschen/gesundheit-foerdern/handlungsfelder/bewusste-ernaehrung)[1] Die Planetary Health Diet wurde 2019 von 37 weltweit führenden Wissenschaftlern im Rahmen der EAT-Lancet-Kommission entwickelt und liefert die Blaupause für eine globale Ernährungsumstellung, die es bis 2050 einer Weltbevölkerung von 10 Milliarden Menschen ermöglichen soll, sich innerhalb der Grenzen des Planeten gesund zu ernähren.[2] wwf-planet-based-diets-retailer-methodology.pdf[3] WWF-Zustandbericht zur globalen Biodiversität: https://ots.de/uhP1MR Living Planet Report 2024 (https://www.wwf.de/living-planet-report)[4] Drei gesundheitsfördernde Kategorien nach der Planetary Health Diet: pflanzliche Eiweißquellen (Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sowie vegane Alternativen für Fleisch-, Eier- und Fischprodukte), Vollkornprodukte sowie Obst und Gemüse.[5] Die WWF Planet-Based Diets Retailer Methodology: Retailer Solutions | Planet-Based Diets | WWF (https://planetbaseddiets.panda.org/retailers)[6] Universität von Washington: Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study, 2017.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5950925