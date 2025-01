Batteriemetalle werden knapp - Ein Angebotsdefizit lässt sich nicht mehr verhindern, auch nicht durch neue Minen! Bei diesen Aktien können Sie nun profitieren!

Batteriemetalle werden knapp - Ein Angebotsdefizit lässt sich nicht mehr verhindern, auch nicht durch neue Minen!

Die Menge an benötigten Batteriemetallen ist zuletzt stark angestiegen und kann nur mittels einer Vielzahl neuer Minen befriedigt werden

Die Etablierung der elektrischen Fortbewegung ist ausgemachte Sache. Auch wenn zuletzt häufig eine Rückkehr zum Verbrennungsmotor gefordert wurde, hauptsächlich deshalb, weil viele Automobilhersteller den Anschluss an die Elektro-Revolution verpasst haben, wird sich das E-Auto in den kommenden 10 Jahren ganz klar gegenüber Verbrennern durchsetzen. Dass dies bereits in vollem Gange ist, zeigt sich allein schon an einigen beeindruckenden Zahlen. So verzehnfachte sich die Nachfrage nach Nickel allein für die Batterieproduktion von 2017 bis 2023 und macht mittlerweile 16% an der gesamten weltweiten Nickelnachfrage aus! Bei Lithium konnte beinahe eine Versechsfachung verzeichnet werden und bei Kobalt eine Vervierfachung, und dass, obwohl Kobalt immer mehr zugunsten von Nickel in entsprechenden Akkus verdrängt wird. Bis 2030 rechnen führende Branchenexperten - unter anderem von Benchmark Minerals - mit einer nochmaligen Verdoppelung der benötigten Mengen, im Falle von Nickel sogar einer Vervierfachung der Nachfrage aus dem Batteriensektor.

Dass dies kein Wunschdenken von Elektroauto-Fantasten ist, belegen einige Zahlen deutlich. So wurden 2023 weltweit rund 14 Millionen E-Autos hergestellt - 35% mehr als ein Jahr zuvor. Für 2024 rechnen Branchenexperten mit einer weiteren Steigerung um 20% auf dann 17 Millionen Elektrofahrzeuge, für das Jahr 2025 mit mindestens 23 Millionen Einheiten. Zusätzlich dazu steigen die Kapazitäten der benötigten Akkus immer weiter und schneller, von rund 46 KWh in 2022 auf etwa 54 KWh in 2025. Ein solcher Akku benötigt eine große Menge an entsprechenden Materialien, wie etwa 24 Kilogramm Kobalt und Nickel, 4 Kilogramm Lithium sowie eine Menge an Stahl, Aluminium, Mangan und Grafit. Für die Verbindung zwischen Akku und allen elektrischen Bauteilen innerhalb eines E-Fahrzeugs werden darüber hinaus noch große Mengen an Kupfer und Zinn benötigt.

Bei nahezu allen dieser Materialien kann bereits seit mehreren Jahren das Angebot nicht mehr mit der Nachfrage Schritt halten, im Falle von Kupfer wird sich in mehreren Jahren ein riesiges Angebotsdefizit auftun, welches auch mit neuen Minen nur schwer gedeckt werden kann.

Die bereits bestehende, in jedem Fall aber zu erwartende Knappheit bei vielen Batteriemetallen hat daher auch den E-Auto-Visionär und Tesla-Chef Elon Musk bereits dazu veranlasst, führende Bergbauunternehmen regelrecht anzuflehen, neue Nickelminen zu entwickeln.

Die International Energy Agency (IEA), ging in einem Aufsehen erregenden Report sogar davon aus, dass die Industrie bis 2030 50 weitere Lithiumminen, 60 weitere Nickelminen und 17 weitere Kobaltminen in Betrieb bringen muss, um die globalen Netto-Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen. Führende Autobauer haben dies mittlerweile erkannt und sichern sich neben Abnahmeverträgen immer öfter auch direkte Beteiligungen an Minen. So stieg etwa der viertgrößte Autobauer Stellantis, zu dem unter anderem die Marken Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge und Jeep gehören, bei Argentina Lithium & Energy ein. BYD, seines Zeichens größter Autobauer Chinas, mit einem dortigen Marktanteil von etwa 36%, verkündete, dass man jede verfügbare und erschwingliche Ressource kaufen würde, solange diese wettbewerbsfähig sei. VW schloss einen Deal zur Erlangung von Lithium- und Nickelressourcen in Kanada. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Das Ganze zeigt eine regelrechte Panik in den Führungsetagen großer Autobauer, aber auch von Batterieherstellern, sich alsbald große Mengen an den benötigten Metallen zu sichern - und das möglichst aus Quellen, die nicht nur billig sind, sondern vor allem auch einen möglichst niedrigen CO2-Fußabdruck aufweisen.

Für Investoren bietet sich daher gerade jetzt eine exzellente Einstiegschance in die Welt der Batteriemetalle, wie wir im Folgenden genau darlegen werden.

Folgende Unternehmen sind im SRC Batteriemetall-Report enthalten:

Argentina Lithium & Energy ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Lithium-Projekten in Argentinien spezialisiert hat. Dabei konnte man sich im südamerikanischen Lithium-Dreieck, einer Gegend mit sehr vielen, hochkarätigen Lithium-Vorkommen im Grenzbereich der drei Länder Argentinien, Chile und Bolivien vier potenziell hochkarätige Projekte sichern. Argentina Lithium & Energy war dabei im laufenden Jahr 2024 besonders erfolgreich auf dem Flaggschiffprojekt Rincon West, wo Bohrungen Lithiumkonzentrationen von bis zu über 400 mg/l nachweisen konnten. Argentina Lithium erhielt Ende 2023 eine 90-Millionen US$ schwere Investition von Stellantis, inklusive Offtake-Agreement.

Canada Nickel ist ein kanadisches Bergbauentwicklungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung des Nickel-Kobaltsulfid-Projekts Crawford, das eines der weltweit größten Nickelvorkommen in einem etablierten Bergbaulager beherbergt und an die bestehende Infrastruktur nördlich von Timmins, Ontario, Kanada, angrenzt, spezialisiert hat. Eine bankfähige Machbarkeitsstudie zeigte zuletzt robuste Zahlen auf. Die Gesellschaft arbeitet hart an der Etablierung eines neuen Nickeldistrikts (mehrere weitere Nickel-Großprojekte im Timmins Distrikt) und an einem Net-Zero-CO2-Fußabdruck. Das Unternehmen erwartet einen Beschluss zum Minenbau in 2025 und kann sich dabei auf seine strategischen Investoren Agnico Eagle, Samsung SDI und Anglo American verlassen.

Century Lithium ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung ihres weit fortgeschrittenen Lithiumprojekts Angel Island Mine in den USA spezialisiert hat. Das Unternehmen konnte auf seinem Projektgelände, welches an mehrere weitere fortgeschrittene Lithiumprojekte grenzt, eine Weltklasse-Ressource aus lithiumhaltigem Tonstein vermelden. Eine 2024 veröffentlichte Machbarkeitsstudie bescheinigte dem Projekt eine exzellente Wirtschaftlichkeit. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit Hilfe einer eigenen Pilot-Anlage an der Optimierung des firmeneigenen Verarbeitungsprozesses, was zur Herstellung von Batterie-fähigem Lithiumcarbonat führte. Gemeinsam mit Koch Technology Solutions arbeitet das Unternehmen bei der Anwendung des Li-Pro-Verfahrens zur direkten Lithium Extraktion in der Lithiumextraktionsanlage von Century Lithium zusammen.

Foran Mining ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Saskatchewan/Kanada spezialisiert hat. Das Unternehmen hält Mehrheitsrechte an neun Grundstücken mit einer Gesamtfläche von über 125.000 Hektar im Hanson Lake District im Osten von Saskatchewan, entlang des an Lagerstätten reichen Flin Flon Greenstone Belts. Zu den aktuellen Projekten gehören die Erschließung der Lagerstätte McIlvenna Bay, die Bewertung der Lagerstätte Bigstone und die Exploration mehrerer vielversprechender Ziele in der Nähe der Mine. Die einzelnen Projekte liegen alle innerhalb eines Radius von lediglich 75 Kilometern und bauen aufeinander auf. Langfristig besteht dabei die Möglichkeit, dass eine Prozessanlage mehrere Lagerstätten bedient, wobei sich McIlvenna Bay bereits in der Konstruktionsphase befindet und ab dem vierten Quartal 2025 in Produktion gehen soll.

Green Bridge Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Kanada und den USA spezialisiert hat. Dabei fokussiert man sich auf die Entwicklung von zwei Schlüsselprojekten: das Chrome-Puddy-Grundstück in der Thunder Bay Mining Division, Ontario, Kanada, und die South Contact Zone, die sich entlang des Basalkontakts der Duluth Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, befindet. Im Mittelpunkt seiner Geschäftstätigkeit steht für Green Bridge die Erkundung kritischer Metalle, die für eine nachhaltige und grünere Zukunft notwendig sind. Beide Projekte werden durch die jeweiligen Provinz- bzw. Bundesstaats-Regierungen aktiv bei der Entwicklung unterstützt.

Mogotes Metals ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von Mineralgrundstücken in Argentinien und Chile konzentriert. Derzeit besteht das Geschäftsziel des Unternehmens darin, eine Mineralressource im Filo-Sur-Projekt, im ergiebigen Vicuna-Distrikt Argentiniens zu identifizieren. Langfristig besteht das Geschäftsziel des Unternehmens darin, zusätzliche Mineralgrundstücke zu identifizieren, zu bewerten, zu erwerben und zu erkunden, um weitere Mineralressourcen zu identifizieren. Das Unternehmen wurde ursprünglich gegründet, um seine Beteiligung am Projekt Filo Sur zu erwerben und hat einen erfahrenen Vorstand und ein Managementteam zusammengestellt, um es durch die geplante Exploration des Projekts Filo Sur zu führen. Filo Sur ist durch ein Übernahmeangebot von Lundin Mining und BHP an Mogotes' Nachbarn Filo Mining über mehr als 4,5 Milliarden CA$ schlagartig in den Fokus des Interesses geraten.

