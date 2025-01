DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Börsen in China nach BIP-Daten etwas fester

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China setzen am Freitag an den Börsen in Ostasien keine entscheidenden Akzente. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich, wobei es in Schanghai (+0,6%) und in Hongkong (+0,4%) etwas nach oben geht. Schlusslicht ist Tokio. Der Nikkei-225-Index gibt um 0,4 Prozent nach auf 38.433 Punkte. Weiter bremst die Erwartung einer Zinserhöhung. In der kommenden Woche könnte es bereits soweit sein, nachdem unter der Woche entsprechende Hinweise aus der japanischen Notenbank kamen. Der Yen zieht vor diesem Hintergrund weiter an. In Seoul und in Sydney liegen die Marktbarometer jeweils knapp im Minus.

Die chinesische Wirtschaft ist im letzten Quartal 2024 mit 5,4 Prozent stärker gewachsen als Ökonomen mit 5,1 Prozent geschätzt hatten. Für das Gesamtjahr wurde ein Wachstum von 5,0 Prozent gemeldet. Zugleich stieg die Industrieproduktion im Dezember stärker als Ökonomen geschätzt hatten.

Pinpoint-Ökonom Zhiwei Zhang spricht von durchwachsenen Signalen. Während das BIP-Wachstum die Erwartungen übertreffe, sei die Arbeitslosenquote auf über 5 Prozent gestiegen. Seiner Meinung nach hat Pekings Politikwechsel im September dazu beigetragen, die Wirtschaft im vierten Quartal zu stabilisieren, aber eine kontinuierliche Unterstützung werde entscheidend sein, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Die Volkswirte von Goldman Sachs warnen derweil, dass Chinas Wirtschaft in diesem Jahr wahrscheinlich an Schwung verlieren wird. Das Wachstum der Anlageinvestitionen sei 2024 gedämpft geblieben, was die anhaltende Divergenz zwischen staatlichen Investitionen und Immobilieninvestitionen verdeutliche. Man gehe weiterhin davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum 2025 auf 4,5 Prozent verlangsamen werde, weil höhere US-Zölle weitere Stimuli durch Peking übersteigen dürften.

Unter den Einzelwerten gewinnen TSMC in Taiwan knapp 5 Prozent. Der Chipfertiger hatte am Vortag nach Handelsende starke Geschäftszahlen vorgelegt.

Zu den Gewinnern in Hongkong gehören Aktien aus dem Immobiliensektor, die nach Anfangsverlusten mit den neuen Konjunkturdaten ins Plus gedreht haben. Poly Property gewinnen 2,1 und Longfor 3,4 Prozent. Dagegen sacken China Vanke um über 5 Prozent ab. Hier belastet, dass der CEO des Unternehmens Medienberichten zufolge festgenommen wurde.

In Tokio verbilligen sich Nintendo um über 4 Prozent, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, dass der Nachfolger seiner Switch-Konsole erst später im Jahr auf den Markt kommen wird.

Nach einer neuntägigen Gewinnserie kommt es in Seoul bei der Werftaktie Hanwha Ocean (-1,3%) zu leichten Gewinnmitnahmen. Auch der Wettbewerbertitel HD Hyundai Heavy Industries (-1,3%) wird verkauft.

In Sydney bewegen sich Rio Tinto (-0,2%) nur wenig nach einem Bloomberg-Bericht, wonach der Bergbaukonzern mit dem Konkurrenten Glencore über einen Zusammenschluss gesprochen haben soll.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.310,40 -0,2% +1,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.433,34 -0,4% -3,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.521,80 -0,2% -0,2% 07:00 Schanghai-Comp. 3.255,72 +0,6% -2,9% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.598,38 +0,4% -3,9% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.809,59 +0,2% -0,40% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.562,89 +0,5% -5,28% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:17 % YTD EUR/USD 1,0289 -0,1% 1,0302 1,0297 -0,7% EUR/JPY 160,15 +0,2% 159,86 160,74 -1,7% EUR/GBP 0,8423 +0,0% 0,8420 0,8433 +1,8% GBP/USD 1,2214 -0,2% 1,2235 1,2212 -2,4% USD/JPY 155,64 +0,3% 155,18 156,08 -1,0% USD/KRW 1.456,54 -0,1% 1.457,94 1.455,59 -1,3% USD/CNY 7,1947 +0,1% 7,1893 7,1919 -0,2% USD/CNH 7,3435 -0,0% 7,3469 7,3469 +2,0% USD/HKD 7,7880 +0,0% 7,7878 7,7880 +0,3% AUD/USD 0,6200 -0,2% 0,6212 0,6212 +0,2% NZD/USD 0,5590 -0,2% 0,5604 0,5607 -0,1% Bitcoin BTC/USD 101.422,85 +1,7% 99.769,60 99.725,20 +7,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,35 78,68 +0,9% +0,67 +10,6% Brent/ICE 81,74 81,29 +0,6% +0,45 +9,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.712,82 2.711,86 +0,0% +0,96 +3,4% Silber (Spot) 30,71 30,78 -0,2% -0,07 +6,4% Platin (Spot) 937,15 940,25 -0,3% -3,10 +3,3% Kupfer-Future 4,46 4,44 +0,5% +0,02 +10,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

