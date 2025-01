EQS-News: Flughafen Wien AG / Schlagwort(e): Prognose

2024 bringt neue Rekorde für Flughafen Wien: Starker Passagierzuwachs auf 31,72 Mio., rund 50.000 Reisende (+0,2%) mehr als im Vorkrisenjahr 2019



17.01.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





2024 bringt neue Rekorde für Flughafen Wien: Starker Passagierzuwachs auf 31,72 Mio., rund 50.000 Reisende (+0,2%) mehr als im Vorkrisenjahr 2019 Passagierentwicklung 2024: FWAG-Gruppe mit 41,4 Mio. Passagieren, ein Zuwachs von 9,1% - Standort Wien liegt mit 31,7 Mio. Fluggästen um rund 50.000 Passagiere (+0,2%) über dem Vorkrisenjahr 2019 Verkehrsausblick 2025: Leichtes Wachstum auf rund 42 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und leicht positive Entwicklung mit rund 32 Mio. Passagieren am Standort Wien erwartet Finanzausblick 2025: Umsatzanstieg auf rund € 1.080 Mio., EBITDA auf rund € 440 Mio., Periodenergebnis von rund € 230 Mio., Investitionen von rund € 300 Mio. werden aus eigenen Mitteln bedient Top-Flugreiseziele 2024: Antalya, Barcelona, Mallorca beliebteste Urlaubsziele im Sommer - Bangkok, New York, Taipeh beliebteste Langstreckendestinationen - Deutschland, Spanien und Italien Top 3-Reiseländer 2024 2024 bringt bestes Frachtergebnis in der Airport-Geschichte: Starker Anstieg des Cargo-Volumens um 21,6% auf 297.945 Tonnen Flughafen Wien auf dem Weg zum 5-Star Airport: Projekt Terminal-Süderweiterung schreitet gut voran - Mieter-Akquise voll im Gange "2024 mit neuen Rekorden bei Passagier- und Frachtaufkommen - 2025 bringt neue Direktverbindung nach Singapur" "2024 war ein absolutes Rekordjahr für den Flughafen Wien - das beste in unserer 70-jährigen Geschichte. Mit 31,72 Millionen Passagieren haben wir eine neue Bestmarke erreicht und auch beim Frachtaufkommen mit 297.945 Tonnen einen historischen Höchstwert erzielt. Das zeigt: Die Pandemiekrise spielt keine Rolle mehr und unser Aufschwung setzt sich fort. Für 2025 sehen wir ein leichtes Wachstum bei den Passagierzahlen und positive Impulse durch zusätzliche Flugverbindungen. Ab Juni freuen wir uns auf die neue Direktverbindung nach Singapur mit der Fluglinie Scoot. Zudem haben unser Home Carrier Austrian sowie weitere Airlines bereits spannende neue Destinationen für den Sommer angekündigt. Auch der asiatische Markt zieht weiter an und birgt großes Potenzial - unterstützt werden könnte dies durch eine Abschaffung der Flugabgabe nach schwedischem Vorbild. Unser Schlüsselprojekt für mehr Service- und Aufenthaltsqualität, die neue Terminal-Süderweiterung liegt im Zeit- und Projektplan. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren und die Mieterakquise ist in vollem Gange. Ab 2027 bietet der neue Terminal-Bereich auf 70.000 m² zusätzliche Warteflächen, moderne Sicherheitskontrollen, mehr Shopping- und Gastronomieangebote sowie großzügige Lounges", sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Positiver Finanzausblick für 2025: Umsatzsteigerung auf rund € 1.080 Mrd. in 2025 erwartet - Flughafen-Aktie verzeichnet neues All time-High mit € 55,20" "Der Flughafen Wien ist wirtschaftlich weiter erfolgreich. Die Flughafen Wien-Aktie verzeichnete 2024 mit € 55,20 ein neues Allzeithoch, die Marktkapitalisierung der Flughafen Wien AG liegt bei

rund € 4,5 Mrd. Für 2025 erwarten wir einen Umsatzanstieg auf rund € 1.080 Mrd. und einen Nettogewinn von rund € 230 Mio. Unsere starke Finanzkraft ermöglicht uns auch 2025 hohe Investitionen, die wir zur Gänze aus eigenen Mitteln finanzieren: € 300 Mio. fließen heuer in Ausbau- und Modernisierungsprojekte, wie die Süderweiterung. Die AirportCity wächst weiter: TUI Austria verlegt seine Unternehmenszentrale an den Flughafen. Von der neuen Bundesregierung erwarten wir eine wachstumsfördernde Wirtschaftspolitik und die Abkehr von einer ideologisch motivierten Feindseligkeit der Luftfahrt gegenüber, eine Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren und den Abbau von überbordernder Bürokratie", hält Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, fest. Passagierentwicklung 2024: Flughafen Wien-Gruppe mit 41,4 Mio. Passagieren (+9,1%) Von Jänner bis Dezember 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice auf insgesamt 41.412.671 Passagiere (+9,1%). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019) entspricht das einem Plus von 4,8%. Passagierentwicklung 2024: 31,7 Mio. Passagiere am Standort Wien (+7,4%) - Flugzeugauslastung um 3,5 Prozentpunkte höher als vor der Pandemie Die Passagierzahlen am Flughafen Wien stiegen von Jänner bis Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4% auf 31.719.836 Passagiere und liegen damit 0,2% (rund 50.000 Passagiere) über dem Vorkrisenjahr 2019. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 8,9% auf 24.865.388 Reisende, jene der Transferpassagiere um 2,1% auf 6.757.308. Stark verbessert hat sich auch der Sitzladefaktor, also die Auslastung der Flugzeuge. Dieser stieg im Gesamtjahr 2024 auf 80,8% (+0,3%p zu 2023) und liegt damit um 3,5 Prozentpunkte über dem Sitzladefaktor des Vorkrisenjahres 2019. Das Frachtaufkommen stieg im Vergleich zum Vorjahr stark auf 297.945 Tonnen (Luftfracht und Trucking +21,6%). Top-Reiseziele 2024: Urlaubsdestination Antalya, Reiseland Deutschland, Langstrecke Bangkok Die beliebtesten Urlaubsdestinationen für Flugreisen ab Wien waren in 2024 Antalya, Barcelona und Mallorca. Auf der Langstrecke lagen Bangkok, New York und Taipeh auf den ersten drei Plätzen. Die beliebtesten Reiseländer waren Deutschland, Spanien und Italien. Das stärkste Passagierwachstum in 2024 im Vorjahresvergleich verzeichneten Italien, Spanien und Großbritannien. Passagierrekorde bei den internationalen Beteiligungen Die internationalen Beteiligungen der Flughafen-Wien-Gruppe haben im Jahr 2024 das Vorjahres- und Vorkrisenniveau übertroffen. Der Flughafen Malta verzeichnete im Jahr 2024 einen Passagieranstieg auf 8.957.451 Mio. Reisende (+14,8%), das entspricht einem Plus von 22,5% im Vergleich zum Vorkrisenniveau 2019. Der Flughafen Kosice erreichte ein Passagierwachstum auf 735.384 Mio. Reisende (+18,2%) und liegt damit 32,4% über dem Vorkrisenniveau 2019. Prognose für Passagierentwicklung 2025: Rund 42 Mio. Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und rund 32 Mio. Passagiere am Standort Wien erwartet Für das Gesamtjahr 2025 rechnet der Flughafen Wien mit einem leichten Wachstum auf rund 32 Mio. Passagiere am Standort Wien und einem leichten Wachstum in der Flughafen-Wien-Gruppe (inkl. Malta und Kosice) auf rund 42 Mio. Reisende. Finanz-Guidance 2025 Der Flughafen Wien geht davon aus, bis Jahresende einen Umsatz von rund € 1.080 Mio., ein EBITDA von rund € 440 Mio. und ein Periodenergebnis vor Minderheiten von rund € 230 Mio. zu erreichen. Die Investitionen 2025 werden bei rund € 300 Mio. erwartet. Die aktuelle Passagier- und Finanz-Guidance erfolgt unter der Annahme, dass es zu keinen weiteren geopolitischen Auswirkungen oder massiven Verkehrsbeschränkungen kommt. Verkehrsentwicklung Dezember 2024: Anhaltend gute Passagierentwicklung zum Jahresende Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,0 Mio. Passagieren im Dezember 2024 (+9,5%) Im Dezember 2024 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen Anstieg auf 3.013.621 Reisende (+9,5% zu Dezember 2023). Standort Wien: 2,4 Mio. Passagiere im Dezember 2024 (+8,8%) Auch am Flughafen Wien hat das Passagieraufkommen im Dezember 2024 gegenüber dem Vorjahr auf 2.380.696 Reisende zugelegt (+8,8%). Verkehrsentwicklung Dezember 2024 im Detail Die Zahl der Lokalpassagiere stieg in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 2.010.474 (+11,3%), die Zahl der Transferpassagiere ging um 3,1% auf 362.998 zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Dezember 2024 einen Anstieg auf 17.667 (+7,1%). Die Fracht bewegt sich mit 25.023 Tonnen und einem Plus von 21,9% sehr deutlich über dem Niveau des Vergleichszeitraums des Vorjahres. Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Dezember 2024 stieg nach Westeuropa auf 826.883 Reisende (+8,7%). Nach Osteuropa reisten insgesamt 200.161 Passagiere (+12,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport im Dezember 2024 32.977 Reisende (+16,7%) und nach Afrika 29.495 (+11,0%). In den Nahen und Mittleren Osten verzeichnete der Flughafen Wien im Dezember 2024 insgesamt 66.547 (+2,1%) und in den Fernen Osten 52.714 Passagiere (+29,2%). Der Flughafen Malta erzielte im Dezember 2024 im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs beim Passagieraufkommen auf 591.539 Reisende (+11,8%). Der Flughafen Kosice legte auf 41.386 (+22,1%) Passagiere zu. Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle. Verkehrsentwicklung Dezember 2024 Flughafen Wien (VIE) 12/2024 Diff. %

2023 01-12/2024 Diff. %

2023 Passagiere an+ab+transit 2.380.696 +8,8 31.719.836 +7,4 Lokalpassagiere an+ab 2.010.474 +11,3 24.865.388 +8,9 Transferpassagiere an+ab 362.998 -3,1 6.757.308 +2,1 Bewegungen an+ab 17.667 +7,1 234.138 +5,9 Cargo an+ab (in to) 25.023 +21,9 297.945 +21,6 MTOW (in to) 768.027 +7,9 10.039.978 +8,2 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 12/2024 Diff. %

2023 01-12/2024 Diff. %

2023 Passagiere an+ab+transit 591.539 +11,8 8.957.451 +14,8 Lokalpassagiere an+ab 590.156 +12,0 8.945.097 +15,1 Transferpassagiere an+ab 1.382 -33,2 12.294 -58,2 Bewegungen an+ab 4.198 +11,6 58.773 +14,4 Cargo an+ab (in to) 2.070 +19,2 22.194 +15,2 MTOW (in to) 163.428 +9,3 2.279.556 +13,3 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 12/2024 Diff. %

2023 01-12/2024 Diff. %

2023 Passagiere an+ab+transit 41.386 +22,1 735.384 +18,2 Lokalpassagiere an+ab 41.386 +22,1 735.384 +18,2 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 346 +15,7 5.755 +23,8 Cargo an+ab (in to) 0 -28,0 3 +127,8 MTOW (in to) 10.668 +15,4 176.885 +16,6 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 12/2024 Diff. %

2023 01-12/2024 Diff. %

2023 Passagiere an+ab+transit 3.013.621 +9,5 41.412.671 +9,1 Lokalpassagiere an+ab 2.642.016 +11,6 34.545.869 +10,6 Transferpassagiere an+ab 364.380 -3,2 6.769.602 +1,8 Bewegungen an+ab 22.211 +8,1 298.666 +7,8 Cargo an+ab (in to) 27.094 +21,7 320.142 +21,1 MTOW (in to) 942.123 +8,2 12.496.419 +9,2

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Verkehrsdaten. Disclaimer/Haftungshinweis Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Rückfragehinweis: Konzernkommunikation Flughafen Wien AG Pressestelle

Peter Kleemann, Unternehmenssprecher Tel.: (+43-1-) 7007-23000 E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com Investor Relations

Mag. Bernd Maurer

Tel.: (+43-1-) 7007-23126

E-Mail: b.maurer@viennaairport.com



Website: www.viennaairport.com



17.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com