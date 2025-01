EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung

Funktionsperiode von wienerberger CEO Heimo Scheuch verlängert



17.01.2025 / 08:00 CET/CEST

Funktionsperiode von wienerberger CEO Heimo Scheuch verlängert › Aufsichtsrat verlängert Funktionsperiode des Vorstandsvorsitzenden Heimo Scheuch bis 2029 › Aufsichtsrat unterstützt strategischen Fokus auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und weitere Diversifikation der Gruppe Wien, 17. Jänner 2025 - Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG hat beschlossen, das Vorstandsmandat von Vorstandsvorsitzendem Heimo Scheuch (58) bis zur Hauptversammlung 2029 zu verlängern. Heimo Scheuch leitet wienerberger seit 2009 als CEO und hat das Unternehmen von einem Ziegelproduzenten zu einem führenden Anbieter innovativer und ökologischer Bau- und Infrastrukturlösungen in Europa und Nordamerika weiterentwickelt. Dabei liegt der Fokus auf der gesamten Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie auf Infrastrukturprojekten im Wasser- und Energiemanagement. Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrates: "Heimo Scheuch gelang eine strategische Transformation des Unternehmens hin zum Anbieter innovativer Gesamtlösungen. Zuletzt setzte er entscheidende Schritte in Wachstumsmärkte, allen voran die Bereiche Renovierung und Sanierung sowie Energie- und Wassermanagement. Besonders wichtig dabei war die Übernahme und erfolgreiche Integration von Terreal, einem erfolgreichen Anbieter rund um die Sanierung und Renovierung von Dächern im letzten Jahr. Mit dieser Akquisition, der größten der Unternehmensgeschichte, wurde wienerberger zum ersten europäischen Steildachexperten für innovative Dachlösungen und spielt heute eine zentrale Rolle bei der Sanierung des Gebäudebestands. Zu diesem Fokus auf nachhaltiges Wachstum kommt sein klares Bekenntnis zu den Zielen des European Green Deal. Die ökologischen Baulösungen von wienerberger treiben die grüne Transformation der gesamten Branche voran. Diese Vorreiterrolle und den erfolgreichen Kurs des nachhaltigen Wachstums werden wir gemeinsam fortsetzen. Der Aufsichtsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Heimo Scheuch als Vorstandsvorsitzenden." CEO Heimo Scheuch sagt anlässlich seiner Wiederbestellung: "Ich danke dem Aufsichtsrat für sein Vertrauen. Dank unserer klaren Wachstumsstrategie, die auf Wertschöpfung ausgerichtet ist, sind wir heute hervorragend aufgestellt, um die Chancen künftiger Markterholungen optimal zu nutzen. Diesen erfolgreichen Kurs einer nachhaltigen und profitablen Entwicklung werden wir konsequent fortsetzen - durch gezielte Akquisitionen und weiteres organisches Wachstum. Mit der kontinuierlichen Entwicklung neuer Lösungen für ressourcenschonendes, ökologisches und leistbares Bauen und Renovieren übernehmen wir aktiv unsere soziale Verantwortung. Unsere Vision bleibt unverändert: Die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen zu verbessern. Für dieses Ziel werde ich mich auch weiterhin mit voller Kraft einsetzen - gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, meinen Vorstandskollegen und den über 20.000 Mitarbeitenden von wienerberger." Heimo Scheuch studierte in Wien und Paris und erwarb mehrere Abschlüsse in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Er begann seine Karriere im Bereich Corporate Finance und ist seit 1996 bei wienerberger tätig. Als CEO ist er seit 1. August 2009 für die strategische und operative Entwicklung des Unternehmens verantwortlich. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Innovation hat er wienerberger erfolgreich transformiert und den Umsatz mehr als verdreifacht. Gleichzeitig hat er das Unternehmen als führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Rohrleitungen im Bereich Infrastruktur für Wasser- und Energiemanagement positioniert und auf einen nachhaltigen Wachstumskurs gebracht. wienerberger ist heute das führende Unternehmen im Bereich keramischer Baustofflösungen in Europa und Nordamerika und einer der größten Anbieter von Kunststoffrohrsystemen für die Wasser- und Energieversorgung in Europa. Mit mehr als 230 Standorten erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Anfang 2024 hat wienerberger die Akquisition von Terreal erfolgreich abgeschlossen und wird damit zum führenden europäischen Anbieter von innovativen Dach- und Solar-Komplettlösungen sowie Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in Europa und Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Therese Jandér, Senior Vice President Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



