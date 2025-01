GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Ankauf

Warschau, 17. Januar 2025 - GoldenPeaks Capital ("GPC") hat sein Engagement auf dem polnischen Solarenergiemarkt weiter ausgebaut und gestärkt, indem es von Dezember 2024 bis Januar 2025 erfolgreich weitere 400 MW an baufertigen ("RtB") Anlagen erworben hat. GoldenPeaks Capital ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten in Europa und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. Das Unternehmen hat durch eine Mischung aus geplanten Akquisitionen und selbst entwickelten Projekten im Dezember 2024 und Januar 2025 weitere 400 MW an RtB-Anlagen in sein polnisches Portfolio übernommen. Die meisten Solarstandorte befinden sich in den westlichen und nordwestlichen Regionen Polens, der Rest erstreckt sich über alle Landesteile und stellt einen Größenmix von aktuell bis zu 58 MW dar. Adriano Agosti, Gründer und Präsident von GoldenPeaks Capital, sagte: "Diese weiteren Akquisitionen bestätigen unsere starke Umsetzungsbasis mit dem Ziel, im Jahr 2025 mehr als 1 GW an Solarprojekten in Polen umzusetzen." GoldenPeaks Capital hat derzeit Projekte von rund 1,7 GW in seiner internen Entwicklungspipeline und geht davon aus, bis zum Ende des ersten Quartals 2025 in Polen weitere 300 MW an für den Bau bereite Projekte hinzuzufügen. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Osteuropa mit über 15 Jahren Erfahrung in der weltweiten Strukturierung von Energieprojekten. GoldenPeaks Capital erhöht das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien derzeit in West- und Osteuropa weiter, indem es die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche anwendet. So bspw. Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb, kommerzieller und Energie-Vertrieb. Es entsteht so eine unschätzbare wertvolle Abstimmung von Prozessen und Methoden, unter strikter Einhaltung von Ethik und Zielen der Gruppe. Medienanfragen :

GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: media@goldenpeakscapital.com info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



