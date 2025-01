Nach einer vierwöchigen Korrekturphase befindet sich der Bitcoin wieder im Aufwind. Am Freitagmorgen eroberte die größte Kryptowährung die viel beachtete Marke von 100.000 Dollar zurück. Unterstützung kommt erneut vom designierten US-Präsidenten Donald Trump. Er will informierten Kreisen zufolge Kryptowährungen per Executive Order zu einer politischen Priorität machen. Krypto werde in der Anordnung wahrscheinlich als nationale ...

