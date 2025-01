Meran (ots) -Der Frühling in Meran ist eine Jahreszeit voller Zauber und Vielfalt. Hier, im Herzen Südtirols, vereinen sich sportliche Abenteuer, kulturelle Erlebnisse und wohltuende Entspannung zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis.Die schneebedeckten Gipfel bieten eine atemberaubende Kulisse für Wintersportbegeisterte. Bis 16.03.2025 kommen Skifahrer und Snowboarder auf den Pisten von Meran 2000 voll auf ihre Kosten, während Langläufer auf den perfekt präparierten Loipen durch verschneite Landschaften gleiten. Auch Winterwanderer und Schneeschuhwanderer entdecken hier ein Paradies aus glitzerndem Schnee und stiller Natur.Doch Meran bietet weit mehr als sportliche Aktivitäten. Bereits ab Anfang März kündigt sich schon der milde Frühling an. Während auf den Gipfeln noch Schnee liegt, breiten sich im Tal die ersten bunten Blütenteppiche aus - ein faszinierendes Naturschauspiel.Die Obstgärten rund um Meran beginnen zu erblühen, die Stadt erwacht aus ihrem winterlichen Dornröschenschlaf und die ersten Blüten öffnen sich in den berühmten Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Spaziergänge entlang der Passer oder über die Waalwege sind dann besonders reizvoll, wenn die Sonne die Haut wärmt und die Natur in zarten Farben erstrahlt.Das mediterrane, milde Klima in der Stadt Meran ist ideal zum Shoppen und Flanieren. Die charmanten Boutiquen, Feinkostläden und Handwerksbetriebe in den historischen Laubengängen laden zum gemütlichen Bummeln ein. Hier findet man regionale Produkte, edle Weine und stilvolle Mode für jeden Geschmack.Wer nach Kultur sucht, wird in Meran ebenfalls fündig. Das Kurhaus, eines der Wahrzeichen der Stadt, lockt mit Konzerten und Veranstaltungen. Museen wie das Palais Mamming oder das Frauenmuseum laden zu inspirierenden Entdeckungsreisen ein. Die historische Altstadt mit ihren Laubengängen und den mittelalterlichen Bauten versprüht zu jeder Jahreszeit ihren ganz besonderen Charme.Nach einem Tag voller Entdeckungen und Aktivitäten gibt es kaum einen besseren Ort zur Entspannung als die Therme Meran. Mit ihren modernen, lichtdurchfluteten Räumen und den zahlreichen Innen- und Außenpools, ist sie eine Oase der Ruhe. Die wohlige Wärme des Thermalwassers und die verschiedenen Saunen lassen Körper und Geist vollkommen zur Ruhe kommen.Keine 10 Minuten Fußmarsch von der Therme Meran befindet sich ein besonderer Hoteltipp: das charmante 3-Sterne-Hotel Westend, direkt an der Passerpromenade und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt.Eingebettet in eine weitläufige Gartenlandschaft, ist das Jugendstil-Hotel ein Ort der Erholung. Mit seinem historischen Flair, komfortablen Zimmern und der Top-Lage bietet es den perfekten Ausgangspunkt für Entdeckungen in und um Meran. Zudem profitieren Gäste von kostenlosen Parkplätzen und einem Fahrradverleih, um die Umgebung zu erkunden.Frühling in Meran vom 21.04. bis 06.06.20253 Nächte / 4 Tage ab EUR 285 pro Person im Doppelzimmer inklusive:- Frühstücksbuffet im romantischen "Art nouveau" Saal- 1 Eintritt in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Touriseum- 1 Eintritt in die Therme Meran (3 h Therme, Nutzung der Pools)- Bon im Wert von 10 EUR für ein Essen im Restaurant Schlossgarten oder im Bistro der Therme- 10% Rabatt auf die Eintritte in die Therme Meran- 5% Rabatt auf Beauty Behandlungen und Massagen in der Therme Meran- kostenloser Parkplatz und kostenloser Fahrradverleih direkt im HotelMehr Infos unter: www.westend.itPressekontakt:Hotel Villa Westend ***Familie StrohmerSpeckbacherstraße 9I-39012 MeranTel. 0039 0473 44 76 54Mail: info@westend.itWeb: www.westend.itPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Westend ***, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161858/5950984