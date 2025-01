News von Trading-Treff.de In diesem Artikel erfährst Du mehr zur Earnings Season, die vor allem in den USA eine hohe Bedeutung für die Aktien an der Wall Street und deren Entwicklung hat. Was ist beim Trading in dieser Zeit zu beachten? Die Earnings Season (Gewinnsaison) in den USA bezeichnet die Phase, in der börsennotierte Unternehmen ihre Quartalsberichte veröffentlichen. Was ist darin enthalten und warum ist der Zeitraum so wichtig? Große Relevanz ...

