Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) -BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder das "Unternehmen") hebt das Potenzial seiner DPX-Plattform zur nicht-systemischen Immunbildung hervor, die inhärenten Grenzen von Lipid-Nanopartikeln ("LNPs") für die Verpackung und Bereitstellung von mRNA und anderen Polynukleotiden zu überwinden. Die weitere Entwicklung von DPX-mRNA-Formulierungen ist eines der Ziele des Unternehmens, wobei BioVaxys Kooperationen mit Unternehmen und akademischen Einrichtungen anstrebt, die über Pipelines mit vielversprechenden tumor- und virusspezifischen Polynukleotid-Antigenen verfügen.Die DPX-Technologie ("DPX") von BioVaxys ist eine patentierte Verabreichungsplattform, die eine Reihe bioaktiver Moleküle wie mRNA/Polynukleotide, Peptide/Proteine, virusähnliche Partikel und kleine Moleküle aufnehmen kann, um gezielte, langanhaltende Immunantworten zu erzeugen, die durch verschiedene formulierte Komponenten ermöglicht werden. Die DPX-Plattform erleichtert die Antigenzufuhr zu regionalen Lymphknoten und hat in präklinischen und klinischen Studien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten gezeigt, dass sie robuste und dauerhafte T-Zell- und B-Zell-Antworten auslöst.Daten aus Proof-of-Concept-Studien mit DPX-mRNA-Formulierungen, die in Zusammenarbeit mit dem führenden RNA-Technologieunternehmen Etherna und PCI Biotech durchgeführt wurden, zeigen, dass DPX eine verbesserte In-vitro- und In-vivo-Stabilität der verpackten mRNA bietet, eine therapeutisch einzigartige Untergruppe von antigenpräsentierenden Zellen (APCs) an die Injektionsstelle lockt, um die mRNA gezielt vom Immunsystem aufzunehmen, und dass eine Immunisierung mit DPX-haltiger mRNA spezifische Immunantworten auf kodierte Antigene auslöst.mRNA-Impfstoffe haben sich als wichtiger wissenschaftlicher Durchbruch in der Entwicklung von Immuntherapeutika erwiesen und sind zur Grundlage für viele neue Impfstoffprogramme geworden, da die Covid-Pandemie die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen beschleunigt hat. Die genetische Sequenz in mRNA-Impfstoffen weist die Wirtszellen an, Proteine zu produzieren, um immunologische Reaktionen auszulösen und das Immunsystem auf die Bekämpfung von Infektionen oder Krebszellen vorzubereiten.Während der Pandemie erwiesen sich die mRNA-Impfstoffe als hochwirksam, und es wurden weltweit Milliarden von Dosen verabreicht. Ihre rasche Entwicklung hat jedoch zu Problemen geführt, insbesondere im Hinblick auf relativ starke und auch schwere Nebenwirkungen. Unerwünschte Wirkungen der derzeitigen mRNA-Impfstoffe werden in erster Linie auf die LNPs zurückgeführt, die die mRNA tragen. LNPs besitzen immunstimulierende Eigenschaften und können aus der Injektionsstelle austreten und zu systemischen Entzündungsreaktionen führen. Während diese Nebenwirkungen für eine begrenzte Anzahl von Dosen während einer Pandemie als akzeptabel angesehen werden können, ist eine sicherere Plattform, die mehrere Dosen über die gesamte Lebensdauer ermöglicht, für die Ausweitung der mRNA-Impfstoffanwendungen auf andere Anwendungen wünschenswert.So gelangt beispielsweise mRNA, die mit LNP-basierten Impfstofftransportsystemen verpackt wird, durch Endozytose in die Zellen und unterliegt mehreren Einschränkungen und Herausforderungen, wie z. B. der systemischen Verabreichung, die zu einem schnellen Abbau durch Nukleasen führt, der Entfernung durch Makrophagen-Phagozytose und der Ausscheidung durch Nierenfiltration. Aufgrund ihrer relativ kurzen Halbwertszeit können LNPs unter In-vivo-Bedingungen instabil werden. Das Entweichen aus dem Endosom und die Entfernung von Lipid-Nanopartikeln durch Makrophagen ist auch ohne ordnungsgemäße Aufnahme in die Zellen möglich. Ihre Instabilität und ihr Abbau beeinträchtigen ihre Lagerung, Verabreichung und Gesamteffizienz. Frühere Studien haben gezeigt, dass DPX einzigartige Untergruppen von antigenpräsentierenden Zellen ("APCs") rekrutiert und aktiviert, um die Immunogenität von Antigenen voranzutreiben, und im Vergleich zu wässrigen und emulsionsbasierten Antigenverabreichungssystemen eine bessere Immunaktivierung aufweist. Die Studien mit Etherna und PCI Biotech zeigten eine vorläufige, nicht optimierte, in DPX formulierte mRNA, deren Haltbarkeit über die 14 Tage der Studie erhalten blieb, wobei in DPX formulierte mRNA nachweislich bis zu 14 Tage in vivo stabil war. Es zeigte sich auch, dass DPX eine bestimmte Untergruppe von antigenpräsentierenden Zellen (APCs) an die Injektionsstelle lockt, um die mRNA gezielt aufzunehmen, wobei die Immunisierung mit DPX-haltiger mRNA eine spezifische Immunantwort auf die kodierten Antigene auslöst.Kenneth Kovan, President und Chief Operating Officer von BioVaxys, sagt: "Die DPX-Plattform ist im Wesentlichen eine "Pipeline aus einem Produkt" und wird für das Unternehmen eine bedeutende kommerzielle Rolle als Basistechnologie für die Bereitstellung von Nukleinsäuren und anderen Antigenen spielen. DPX ist ideal für die Verabreichung von mRNA, da es an der Injektionsstelle verbleibt und nicht austritt und eine höhere Stabilität als LNPs aufweist. Da die Herstellung wirtschaftlicher ist als bei LNPs, weckt es das Interesse potenzieller Partner im Bereich der mRNA-Impfstoffe."BioVaxys verfügt über mehrere erteilte Patente im Zusammenhang mit DPX-mRNA-Formulierungen.* mRNA Vaccine Market Size And Forecast, Verified Market ResearchInformationen zu BioVaxys Technology Corp.BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt auf der klinischen Phase, das sich dem Ziel verschrieben hat, die Lebensqualität von Patienten durch neuartige Immuntherapien zu verbessern. Diese Therapien bauen auf seiner DPX-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix© "Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform auf, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung für Nahrungsmittelallergien und andere immunologische Krankheiten zu behandeln. Durch einen differenzierten Wirkmechanismus liefert die DPX-Plattform Anweisungen an das Immunsystem, um eine spezifische, robuste und anhaltende Immunantwort zu erzeugen. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S (MVP-S), das auf der DPX-Plattform basiert und sich in der Phase IIB der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierend-refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet. MVP-S liefert antigene Peptide von Survivin, einem allgemein anerkannten Krebsantigen, das bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen häufig übermäßig exprimiert wird, und liefert außerdem einen Aktivator des angeborenen Immunsystems und ein universelles CD4-T-Zell-Helfer-Peptid. MVP-S wurde gut vertragen und hat bei mehreren Krebsindikationen einen definierten klinischen Nutzen sowie die Aktivierung einer gezielten und anhaltenden, Survivin-spezifischen Anti-Tumor-Immunantwort gezeigt. Darüber hinaus entwickelt BioVaxys DPX+SurMAGE - eine duale zielgerichtete Immuntherapie, die antigene Peptide für die beiden Krebsproteine Survivin und MAGE-A9 kombiniert, um Immunreaktionen auf diese beiden unterschiedlichen Krebsantigene gleichzeitig auszulösen, DPX-RSV für Respiratory Syncytial Virus, DPX+rPA für die Prophylaxe von Erdnussallergien und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die proprietäre HapTenix© "Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform für refraktiven Eierstockkrebs im Spätstadium nutzt. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel"BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB), und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.biovaxys.com und auf X und LinkedIn.IM NAMEN DES VORSTANDSUnterschrift "James Passin"James Passin, Chief Executive OfficerTelefon: +1 740 358 0555Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete InformationenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, ohne Einschränkung, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten". Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen an dem Tag wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, vor allem der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und Erprobung von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen und Schätzungen werden vom Unternehmen zwar als vernünftig erachtet, unterliegen aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, darunter vor allem, aber nicht ausschließlich, dem Risiko, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung klinischer Studien, die fehlende Betriebserfahrung des Unternehmens, die Ungewissheit, ob seine Produkte den langen, komplexen und teuren Prozess der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung neuer Medikamente, der für die Marktzulassung erforderlich ist, durchlaufen werden, die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt, und, falls dies der Fall sein sollte, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert werden und rentabel sind, die Ausgaben, Verzögerungen, Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind, finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um ihre Rechte an ihren Produkten und Technologien zu schützen, die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verletzungen durch Dritte sowie ihre Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.