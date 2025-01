Wiesbaden (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Montag, 20.01.2025- (Nr. 024) Außenhandel, November 2024- (Nr. 025) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember und Jahr 2024Dienstag, 21.01.2025- (Nr. 026) Umsatz im Gastgewerbe, November 2024- (Nr. 027) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), November 2024- (Nr. N003) Kitabetreuung: Betreuungszeiten, Pädagogisches Personal, Anerkennungsverfahren, Jahre 2014-2024- (Nr. 04) Zahl der Woche zum Tag der Bildung (24.01.2025): Privatschulen und Schulgeld in Deutschland, Schuljahr 2013/14 bis Schuljahr 2023/24Mittwoch, 22.01.2025- (Nr. 028) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Dezember 2024- (Nr. 029) Start des Mikrozensus 2025Donnerstag, 23.01.2025- (Nr. 030) Bevölkerung zum Jahresende 2024 (Bevölkerungsschätzung)- (Nr. 031) Beschäftigte in medizinischen Gesundheitsberufen (Ergebnisse der Gesundheitspersonalrechnung), Jahr 2023Freitag, 24.01.2025- (Nr. 032) Verkehrsunfälle, November 2024- (Nr. 033) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), November 2024- (Nr. 034) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt,Gustav-Stresemann-Ring 11,65189 Wiesbaden,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5951097