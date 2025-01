EQS-News: PRWireNow / Schlagwort(e): Miscellaneous

CoinEx stellt Futures Demo-Handel vor - Risikofreies Lernen für Einsteiger und Profis



17.01.2025 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hong Kong, China--(Newsfile Corp. - Freitag, 17. Januar 2025) - Mit dem Wachstum des Kryptomarktes gewinnt der Kontrakthandel zunehmend an Beliebtheit. Vor allem die Flexibilität und Hebelwirkung machen diese Handelsform attraktiv. Doch viele Einsteiger schrecken vor den hohen Risiken und der Komplexität zurück. CoinEx, eine führende globale Kryptowährungsbörse, hat darauf reagiert und im Dezember 2024 die Funktion "Futures Demo-Handel" eingeführt.



CoinEX



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8704/237421_coinex_making_crypto_trading_easier.jpg Diese Funktion bietet Nutzern eine sichere, risikofreie Umgebung, um den Kontrakthandel zu erlernen und Strategien zu testen - perfekt für Anfänger und erfahrene Händler. Vorteile des Futures Demo-Handels Risikofreies Lernen mit virtuellem Guthaben

Nutzer erhalten ein virtuelles Demoguthaben, mit dem sie den Handel simulieren können, ohne echtes Geld einzahlen zu müssen. So können sie erste Erfahrungen sammeln und Handelsstrategien ausprobieren, ohne finanzielle Verluste zu riskieren. Besonders für Anfänger bietet dies einen sicheren Raum, um die Grundlagen des Kontrakthandels zu verstehen und zu üben. Reale Marktdaten für realistische Szenarien

Der Demo-Handel verwendet Echtzeit-Marktdaten, darunter Live-Kursschwankungen, Markttiefe und Transaktionsaktivität. Dies ermöglicht es den Nutzern, in einer realitätsnahen Umgebung zu üben und ein besseres Verständnis für die Dynamik des Kryptomarktes zu entwickeln. Umfassende Funktionen wie im echten Handel

Der Futures Demo-Handel simuliert alle wesentlichen Tools des realen Handels, darunter Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen sowie die Anpassung von Hebeln. Nutzer können verschiedene Leverage-Verhältnisse testen, um die Auswirkungen von Gewinnen und Verlusten zu verstehen. Diese umfassende Funktionalität hilft dabei, sowohl Grundlagen zu lernen als auch fortgeschrittene Strategien zu entwickeln. Benutzerfreundlicher Zugang Die Nutzung des Futures Demo-Handels ist unkompliziert. Nach Anmeldung auf der CoinEx-Website können Nutzer einfach den Reiter "Futures" in der oberen Navigationsleiste auswählen, um die Demo-Handelsseite aufzurufen. CoinEx unterstützt Demo-Handel für eine Vielzahl wichtiger Märkte. CoinEx eine breite Auswahl, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Märkten zu verbessern. Die "User First"-Philosophie von CoinEx CoinEx verfolgt konsequent die Philosophie "User First" und optimiert seine Dienstleistungen, um den Nutzern ein sicheres, stabiles und effizientes Handelserlebnis zu bieten. Die Einführung des Futures Demo-Handels zeigt das Engagement, technische Barrieren zu reduzieren und sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern einen Mehrwert zu bieten. Mit dieser Funktion können Nutzer Handelsmechanismen erlernen, Strategien testen und ihre Techniken in einer sicheren Umgebung verfeinern. Gleichzeitig stärkt CoinEx durch diese Innovation das Vertrauen seiner Nutzer. Fazit Der Futures Demo-Handel ist ein entscheidender Schritt, um Nutzern den Einstieg in den Kontrakthandel zu erleichtern. Die Funktion verbindet risikofreies Lernen, reale Marktdaten und umfassende Handelswerkzeuge. Sie hilft Einsteigern, typische Hürden zu überwinden, und bietet Profis eine Plattform, um fortgeschrittene Strategien zu testen. Mit diesem innovativen Angebot unterstreicht CoinEx seine Rolle als benutzerorientierte Krypto-Börse und schafft eine Brücke von der Theorie zur Praxis für alle, die den Futures-Handel meistern möchten. Medienkontakt:

Full Name: Fiona Han

Position: Marketing Manager

Email: fiona.han@coinex.com

City/Country: Hong Kong, HKSAR To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/237421 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/237421

News Source: PRWireNow





17.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com