Von packenden Dokus über hochkarätige fiktionale Produktionen bis hin zu gemeinschaftsbildenden Events und einem umfassenden Informationsangebot - die Programm-Highlights 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zeigen, wofür die ARD steht: Relevanz, Vielfalt und eine klare Vision für die Zukunft.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Mit großen Bildern, innovativen Formaten und multimedialen Angeboten zeigen wir im Jubiläumsjahr 2025, wie vielfältig, relevant und am Puls der Zeit unser Programm ist. 75 Jahre ARD sind uns vor allem Ansporn, unsere Angebote auch in Zukunft für unser Publikum weiterzuentwickeln."Sophie Burkhardt, Channelmanagerin ARD Mediathek: "2025 setzen wir in der ARD Mediathek neue Maßstäbe - mit exklusiven Inhalten und einem sicheren, speziell kuratierten Kinderprofil bieten wir ein digitales Angebot für alle Generationen."Oliver Köhr, ARD-Chefredakteur: "Die vorgezogene Bundestagswahl bestimmt den Jahresauftakt im Informationsbereich: Dazu gehören unter anderem Duell, Wahlarena, viele Dokus und der Blick auf die Ergebnisse am Wahlabend. Junge Wählerinnen und Wähler wollen wir mit innovativen Formaten wie 'hart aber fair 360' noch besser in der digitalen Welt erreichen."Informativ und relevantDie ARD setzt 2025 die erfolgreiche Talk-Strategie mit den Formaten "Caren Miosga", "maischberger" und "hart aber fair" fort. Mit einem unterschiedlichen Fokus auf Themen und Gäste ergänzen sich die Talkkonzepte. Mit "hart aber fair 360" startet eine von mehreren Neuentwicklungen für die ARD Mediathek mit Louis Klamroth, um den politischen Diskurs 2025 vermehrt in jüngere Zielgruppen zu tragen.Mit einem umfassenden und vielfältigen Programmangebot zur Bundestagswahl begleitet die ARD die Wahl im Ersten, in der ARD Mediathek, auf tagesschau.de und den Social-Media-Kanälen. Die zentralen Themen des Wahlkampfes und die Programme der Parteien werden neben den Debatten insbesondere auch in den ARD-Talkshows, Dokumentationen und auf tagesschau.de umfassend beleuchtet.Die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger greifen unter anderem Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni in ihrer Reportage "Was bewegt Deutschland?" auf. Während ihrer Reise durch Deutschland sprechen sie mit Bürger:innen und Prominenten und fangen die Stimmung vor der Wahl ein, ergänzt durch eine Infratest-dimap-Umfrage.Multimedialer SportsommerSportereignisse, die verbinden, wird auch der Sportsommer 2025 im Ersten und in der ARD Mediathek zeigen - mit der "UEFA Women's Euro 2025" und "Die Finals" in Dresden:Die ARD überträgt gemeinsam mit dem ZDF zum fünften Mal die Multisportveranstaltung "Die Finals" - die erstmals in Dresden stattfindet. Dank des Multistreamplayers in der ARD Mediathek können die Deutschen Meisterschaften in insgesamt 18 Sportarten und an acht Schauplätzen umfassend begleitet werden.Die "UEFA Women's EURO 2025" in der Schweiz wird zum crossmedialen Live-Erlebnis. ARD und ZDF zeigen alle Spiele des Turniers live im TV und in der Mediathek und begleiten darüber hinaus die Berichterstattung online, im Hörfunk und in den Social-Media-Kanälen.Bestens unterhaltenMit "75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow" blickt Moderator Kai Pflaume am 5. April gemeinsam mit den Zuschauenden und prominenten Gästen auf die größten TV-Momente der letzten Jahrzehnte zurück. Ebenfalls im April startet in der Mediathek die neue Staffel der "Carolin Kebekus Show".Am 1. März entscheidet das Publikum live in der ARD im Deutschen Finale des Eurovision Song Contest 2025, welcher Act für Deutschland beim ESC in Basel teilnimmt.Dramatisch und packendIm Fiktionalen setzt die ARD fort, was bereits Millionen begeisterte, und zeigt 2025 neue Staffeln von "Testo", "Almania", "Asbest", "Ronja Räubertochter", "Oktoberfest" und die finale, fünfte Staffel von "Babylon Berlin".Im Herbst dürfen sich die Zuschauenden auf Premium-Serien wie "Hundertdreizehn" und "Mozart/Mozart" (AT) freuen: Statistisch gesehen sind 113 Menschen im Durchschnitt direkt oder indirekt betroffen, wenn eine Person tödlich verunglückt. Die Zahl wurde zur Serienidee. In "Mozart/Mozart" rückt Maria Anna, die talentierte Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart, ins Rampenlicht und erzählt ihren Kampf um Freiheit und Anerkennung.Die Legende lebt: Jella Haase wird für die ARD-Serie "Die Päpstin" (AT) zu Joan, einer Frau, die getarnt als Mann an der Spitze der katholischen Kirche steht. Die High-End-Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Donna Woolfolk Cross.Live, spontan und komplett improvisiert: Beim "Krimi Dinner" (AT) eskaliert ein Familientreffen, als eine Leiche auftaucht und sich alle gegenseitig beschuldigen. Wer ist Täter, wer Opfer? Unter der Regie von Nils Willbrandt entsteht ein mutiges und außergewöhnliches Impro-TV-Event.Bildgewaltige, packende DokusDie ARD setzt 2025 auf besondere Dokumentationen und führt unter anderem die erfolgreiche "Being"-Reihe mit "Being Franziska van Almsick" und "Being Jérôme Boateng" fort.Das packende Doku-Drama "Stammheim - Zeit des Terrors" erzählt anlässlich des 50. Jahrestages des RAF-Prozessbeginns die Geschehnisse im Hochsicherheitstrakt und Gerichtssaal aus neuen Perspektiven nach und webt dabei historische Originalaufnahmen ein.Neue Standards in der ARD MediathekMit dem neuen Kinderprofil in der ARD Mediathek setzt die ARD im zweiten Quartal neue Maßstäbe: Mit dem größten Programmangebot an Familieninhalten sehen Kinder in diesem Profil zukünftig nur das, was für sie sorgfältig und liebevoll ihrem Alter entsprechend kuratiert wurde. Einfach, kindgerecht und sicher.