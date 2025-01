© Foto: Christian Charisius/dpa - dpa-Bildfunk

Evotec kämpft um seine Unabhängigkeit. Vorstandschef Christian Wojczewski setzt auf eine Strategieüberprüfung und will im April erste Ergebnisse präsentieren. Was macht die Aktie?Evotec-Vorstandschef Christian Wojczewski bekräftigt, dass er den Hamburger Spezialisten für pharmazeutische Wirkstoffforschung eigenständig halten will. "Nach dutzenden Gesprächen mit unseren Investoren habe ich ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Fragen sind und wo Ungeduld herrscht", erklärte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Bezug auf die niedrige Börsenbewertung, die Evotec zu einem potenziellen Übernahmekandidaten macht. Wojczewski, der das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen seit Juli …