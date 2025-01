Stadthagen (ots) -Positiv-Rekorde waren 2024 rar. Walther Wuttke, der Geschäftsführer des "Autoren-Union Mobilität", konnte für das Netzwerks von Fachjournalisten einen melden: Zum ersten Mal musste dessen Leadmedium "Auto-Medienportal" in einem Jahr 51,01 Millionen Abfragen nach Texten, Fotos und Videos bewältigen - im Schnitt 4,25 Millionen Abfragen pro Monat. Wuttke kommentiert: "Damit ist unübersehbar. Wir sind in der Automobilszene offensichtlich nicht nur die Quelle Nummer 1, sondern inzwischen offenbar auch eine ihrer wichtigen Stimmen". Das Medienanalyse-Institut Landau bestätigt dem Netzwerk im Schnitt pro Monat eine Internet-Reichweite von deutlich über einer Milliarde und eine verbreitete Printauflage von rund 30 Millionen.Die Top-Themen des Jahres 2024 waren:1. Elektroautos bremsen den durchschnittlichen CO2-Ausstoß nicht2. Praxistest LMC Innovan 590: Es hätte mehr sein können3. Dacia wächst und bleibt sich treu4. 2030 werden mehr Verbrennungsmotoren gebaut als heute5. Praxistest Fiat Topolino: IPNV statt ÖPNV6. Ausprobiert: Die Revolution der Modellrennbahn?7. In Zukunft auch auf Kurzstrecken: Keine Angst vorm Fliegen8. Fahrbericht Yamaha MT-09: An vielen Schrauben gedreht9. Praxistest Mercedes Benz V 300 d: Der fährt nicht Business, sondern First Class10. Praxistest MG 3 Hybrid Plus: Eine Bereicherung11. Der Ausweg aus dem SUV-Dilemma12. Fahrbericht Toyota Yaris Cross: Mehr Hybrid-Power13. VW Transporter - die Bulli-Parade aus der Türkei14. Kommentar: Verstehen die Chinesen nichts von Marketing?15. Cupra startet Modelloffensive mit Tavascan und Born VZ16. Cupra Tavascan - denn den Mutigen gehört die Welt17. Kommentar: Arrogant und trotzig18. Dacia macht Modelle EU-sicher19. Fahrbericht Lancia Ypsilon: Ende des Heimspiels20. Wortklauberei (55): Spott für die "Letzte Generation"Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle Autoren und Redakteure, diesich per Mail anmelden beinewsroom@auto-medienportal.net.Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 6725 7806Mediadaten unter www.autonion.orgOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075083/100927977