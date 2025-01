Vaduz (ots) -Die Landwirtschaft ist auch in Liechtenstein mit den Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert. Deshalb setzt das Projekt "Klimawirksame Landwirtschaft" bei der Frage an, wie sie diesen begegnen kann.Im November 2022 hat der Landtag den agrarpolitischen Bericht verabschiedet. Dieser zielt darauf ab, die liechtensteinische Landwirtschaft unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit verstärkt nachhaltig auszurichten und gezielt den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Massnahmen definiert. Zwei dieser Massnahmen sollen im Rahmen des Projekts "Klimawirksame Landwirtschaft" in Zusammenarbeit mit sechs Pilotbetrieben umgesetzt werden:1. die Einführung einer Nachhaltigkeitsbewertung und2. die Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen.In den Jahren 2025 bis 2027 wird in enger Zusammenarbeit mit den Pilotbetrieben evaluiert, wie diese zwei Punkte sinnvoll und mit einem Mehrwert für die Landwirtschaft umgesetzt werden könnten. Dazu werden die Betriebe bis Ende 2027 verschiedene Nachhaltigkeitsanalysen auf ihre Eignung prüfen und sinnvolle Klimamassnahmen testen.Das Projekt startet im Frühjahr 2025 und wurde den Landwirtinnen und Landwirten am 14. Januar 2025 im Rahmen einer Informationsveranstaltung im SAL in Schaan nähergebracht. Die Möglichkeit, sich als Pilotbetrieb anzumelden, besteht bis zum 31. Januar 2025. Das Anmeldeformular kann unter www.klimawirksame-landwirtschaft.li abgerufen werden.Pressekontakt:Amt für UmweltTabea Hönig, Abteilung LandwirtschaftT +423 260 10 50Tabea.Hoenig@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100927976