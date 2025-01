Brühl (ots) -Hohe Heizkosten und wenig Schutz gegen Einbrecher - vielleicht ist es an der Zeit, über die Erneuerung von Fenstern und Türen nachzudenken? Damit die Modernisierung für den Hausbesitzer keinen übermäßigen Aufwand bedeutet und der Tausch reibungslos abläuft, hat sich Dima Welz mit der Maximilian & Benedikt GmbH auf die Montage von Fenstern und Hauseingangstüren spezialisiert. Warum es ihm dabei um eine Kombination aus Handwerkskunst, Funktionalität und Ästhetik geht und weshalb er sich von einem Ferrari inspirieren lässt, um neue Maßstäbe in seiner Branche zu setzen, erfahren Sie hier.Liegt das Baujahr eines Hauses bereits einige Jahre zurück, machen sich früher oder später bestimmte Defizite bemerkbar. Speziell geht es um die Fenster und die Eingangstür, deren geringe Energieeffizienz bei den steigenden Heizkosten immer mehr ins Gewicht fällt. Zudem hat sich das Sicherheitsbedürfnis inzwischen gewandelt und auch in dieser Hinsicht scheinen Fenster und Türen ein Schwachpunkt zu sein. Der Austausch ist aber sicherlich keine Kleinigkeit, wobei die Hausbewohner lieber gar nicht erst an den Dreck und Staub, den das Ganze verursacht, denken möchten. "Die Befürchtung, dass eine Modernisierung in diesem Bereich einen großen Aufwand bedeutet, ist leider nicht aus der Luft gegriffen", sagt Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH. "Die meisten Handwerker sehen ein Eigenheim als eine gewöhnliche Baustelle an. Sie erledigen ihre Arbeit und stören sich dabei wenig daran, dass ihre Kunden hinterher in Schutt und Schmutz sitzen. Irgendwann müssen die Fenster und Türen aber doch modernisiert werden, wobei es sich neben Energieeffizienz und Sicherheit auch um ästhetische Fragen handelt. Fenster und Türen geben dem Haus ein Gesicht - und das möchte jeder lächeln sehen.""Der Aufwand lässt sich mit einer guten Planung übrigens in Grenzen halten und es gibt auch kein Gesetz, das die Handwerker dazu verpflichtet, ihren Kunden ein Chaos zu hinterlassen", fügt seine Frau Eugenia Welz, Geschäftsführerin der Maximilian & Benedikt GmbH, hinzu. "Handwerk und Service können durchaus eine Einheit bilden." Unter dieser Prämisse konzentrieren sich Dima und Eugenia Welz mit dem nach ihren Söhnen benannten Familienunternehmen darauf, ihren Kunden die Modernisierung von Fenstern und Türen einfach zu machen. Die Maximilian & Benedikt GmbH bietet von Beratung, Planung und Montage über Nacharbeit bis zur Endreinigung alles aus einer Hand und sorgt mit ihren geschulten Mitarbeitern für eine schnelle Umsetzung. Dabei versteht sich Dima Welz mit seinen mehr als 22 Jahren Praxiserfahrung als 5-Sterne-Handwerker, der Innovation und Qualität mit Leidenschaft verbindet.Fertig heißt wirklich fertig: Was die Maximilian & Benedikt GmbH für ihre Kunden leistet"Jeder Hausbesitzer kennt das Problem: Der Elektriker kommt, stemmt die Wände auf, verlegt die Leitungen, schließt alles an und packt das Werkzeug wieder ein", erzählt Dima Welz. "Wenn der Kunde ihn fragt, warum er die Kabelschlitze nicht verputzt, bekommt er zu hören, dass es eben ein anderes Gewerk wäre. Bei Fenstern und Türen ist das ähnlich: Sie werden eingepasst, doch die Ritzen bleiben offen, weil das schließlich der Maurer macht. Da das mit handwerklicher Perfektion und Service wenig zu tun hat, gehen wir einen anderen Weg."Konkret sieht das bei der Maximilian & Benedikt GmbH dann beispielsweise so aus, dass bei einem Auftrag, bei dem ein Fenster durch eine bodentiefe Verandatür ersetzt werden soll, wirklich alles übernommen wird: Die Handwerker machen den Durchbruch, ziehen den neuen Sturz ein, montieren die Verandatür und verputzen alles, sodass zusätzlich keine andere Firma benötigt wird. Darüber hinaus achten sie auf Sauberkeit, indem sie während der Arbeiten Staubwände aufstellen, und führen nach der Fertigstellung eine Reinigung durch, die den Rahmen, die Glasscheiben und das Umfeld einschließt. Die Kunden müssen also nicht befürchten, dass die Arbeit für sie beginnt, wenn die Handwerker das Haus verlassen. "Wir wissen, wie es schnell und fachgerecht geht, weil wir auf Fenster und Türen spezialisiert sind und uns jeden Tag mit ganz spezifischen Problemstellungen beschäftigen", betont Dima Welz. "Wir möchten aber nicht nur Qualität abliefern, sondern die Erwartungen unserer Kunden übertreffen, um sie für unsere Arbeit zu begeistern - und das gelingt uns durch eine sorgfältige Organisation."Die Maximilian & Benedikt GmbH steht für eine fundierte FachberatungDer Service der Maximilian & Benedikt GmbH beginnt aber nicht erst mit den Arbeiten vor Ort. Am Anfang steht eine umfassende Beratung, die als Grundlage für die gemeinsame Planung mit den Kunden dient. Das Thema Fenster und Türen umfasst zahlreiche Aspekte, die energetischer, funktionaler und ästhetischer Natur sind - alles muss daher gewissenhaft bedacht werden. Dabei fährt Dima Welz auch zu seinen Kunden und findet kreative Lösungen, sodass die Vorstellungen und Wünsche auch wirklich umgesetzt werden können. Am Ende dieser Phase steht ein transparentes Angebot, das ohne unverständliche Fachbegriffe auskommt.Ferrari als Inspiration: Dima Welz strebt nach PerfektionWeil Dima Welz schon immer einen Sinn für Kombinationen aus Technik und Ästhetik hatte, sind die Fahrzeuge von Ferrari für ihn ein Symbol für Ingenieurskunst und Design auf höchstem Niveau. Er bewundert die Perfektion und die Kreativität des Automobilbauers, um sich davon für seine eigene Arbeit inspirieren zu lassen. Als 5-Sterne-Handwerker verfolgt er eine ähnliche Philosophie und bringt Innovation und Qualität in jedes Projekt. Wenn Funktionalität und Ästhetik auf einen Punkt kommen, entsteht das Besondere und Einzigartige, mit dem er neue Maßstäbe in seiner Branche setzt.Angefangen hat alles vor mehr als 22 Jahren mit einer Ausbildung zum Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, nach deren Abschluss er für mehrere Firmen tätig war, bis er genug gelernt hatte, um sich selbstständig zu machen. Anders als die meisten in der Branche ist er kein Quereinsteiger, sondern verbindet ein solides Wissen mit einer Praxiserfahrung, die er über viele Jahre in ganz Deutschland sammeln konnte, wobei er sich zunehmend auf die Modernisierung von Fenstern und Türen spezialisierte. Gemeinsam mit seiner Frau Eugenia Welz gründete er schließlich die nach ihren Söhnen benannte Maximilian & Benedikt GmbH. Dabei stand von Beginn an die Qualität im Mittelpunkt, was sich zum einen für die Mitarbeiter in internen und externen Montage- und Beratungsschulungen niederschlug, während zum anderen die Produkte der Hersteller einer sorgfältigen Kontrolle unterlagen. "Was wir im Blick haben, lässt sich nur mit Präzision, Hingabe und Detailverliebtheit erreichen", erklärt Dima Welz. "Genau das ist für uns ein fester Bestandteil der Handwerkskunst."Sie möchten Ihre Fenster und Türen modernisieren, um Heizkosten zu sparen, Ihre Sicherheit zu erhöhen und den Wert Ihres Hauses zu steigern? Dann melden Sie sich jetzt bei Dima Welz von der Maximilian & Benedikt GmbH (https://maximilian-benedikt.de/) auf und lassen Sie sich umfassend beraten!Pressekontakt:Maximilian & Benedikt GmbHVertreten durch: Eugenia WelzE-Mail: info@maximilian-benedikt.deWebsite: https://maximilian-benedikt.de/Original-Content von: Maximilian & Benedikt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178342/5951153