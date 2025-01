Perpetual Atomics Ltd hat eine Partnerschaft mit QSA Global, Inc. (USA) geschlossen, um Americium in versiegelte Quellen für Radioisotopen-Energiesysteme zu verarbeiten und so transformative Nukleartechnologien für zukünftige Raumfahrtmissionen zu ermöglichen.

Perpetual Atomics freut sich, diese Zusammenarbeit bekannt zu geben, die die Verarbeitung von Americium zu versiegelten Quellen für den Einsatz in Radioisotopen-Energiesystemen, einschließlich Radioisotopen-Heizgeräten (RHUs) und thermoelektrischen Radioisotopen-Generatoren (RTGs), ermöglichen wird. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt zur Unterstützung nachhaltiger und zuverlässiger Energielösungen für einige der schwierigsten Umgebungen im Weltraum.

Perpetual Atomics, ein Spin-off der Universität Leicester, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der nuklearen Energieversorgung und Forschung im Weltraum und liefert innovative, zuverlässige Lösungen für die Stromversorgung von Weltraummissionen in extremen Umgebungen, einschließlich des "Überlebens in der Nacht".

QSA Global ist mit seiner umfassenden Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung kommerzieller versiegelter Radioisotopenquellen für den industriellen Einsatz unter härtesten terrestrischen Bedingungen ein idealer Partner. Die Infrastruktur und die Erfahrung des Unternehmens machen es zu einem perfekten Kooperationspartner für den Ausbau der US-Präsenz von Perpetual Atomics.

Professor Richard Ambrosi, CSO, Gründer und Direktor von Perpetual Atomics, sagte: "Das Team und die Einrichtungen von QSA Global sind einzigartig. Gleichzeitig gibt es eine starke Übereinstimmung in der praktischen Philosophie und Herangehensweise beider Organisationen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit auszubauen, um zukünftige wissenschaftliche, explorative und kommerzielle Weltraummissionen zu unterstützen."

Dr. Joe Lapinskas, Direktor für Innovation und Marketing bei QSA Global, sagte: "Wir freuen uns, unsere jahrzehntelange Expertise in versiegelten Radioisotopenquellen in diese bahnbrechende Zusammenarbeit mit Perpetual Atomics einzubringen. Indem wir unsere Stärken im robusten Quellen-Design mit ihren bahnbrechenden Fortschritten in der nuklearen Raumfahrttechnologie kombinieren, eröffnen wir neue Möglichkeiten zur Energieversorgung von Weltraumforschung und wissenschaftlichen Missionen."

Aufbauend auf seinem kürzlichen Launch bei der IAC-Konferenz in Mailand unterstreicht Perpetual Atomics sein Engagement für Technologie, Partnerschaften und Innovation. Die Mission des Unternehmens basiert auf zwei Jahrzehnten Entwicklung von Radioisotopen-Energiesystemen durch die Space Nuclear Power Group der Universität Leicester.

Piers Slater, Reef Global Executive Chairman und Chief Executive Officer von Perpetual Atomics, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit QSA, von der wir glauben, dass sie sowohl für nukleare Energielösungen im Weltraum als auch für Perpetual Atomics transformativ sein wird, während wir zügig den Übergang von einem Spin-off zu einem kommerziellen Unternehmen vollziehen, das unsere Produkte in großem Maßstab liefert."

