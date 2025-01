© Foto: Fumiyasu Nakatsuji - Jiji Press

Die Toyota-Tochter Hino Motors hat sich in den USA auf einen Vergleich in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar geeinigt.Der Konzern wird sich schuldig bekennen, bei über 105.000 Dieselfahrzeugen die Emissionswerte gefälscht zu haben, wie Reuters berichtet. Zwischen 2010 und 2022 verkaufte Hino in den USA schwere Dieselmotoren, die nicht den Abgasnormen entsprachen. Ein US-Gericht in Detroit hatte den japanischen Hersteller des Betrugs angeklagt. Der Vergleich umfasst eine Strafzahlung von 521,76 Millionen US-Dollar, eine zivilrechtliche Zahlung von 442,5 Millionen US-Dollar sowie 236,5 Millionen US-Dollar für den Bundesstaat Kalifornien. Das setzt auch die Aktien von Toyota unter Druck: …