Mainz (ots) -In einem fast zweistündigen "ZDF spezial" überträgt das ZDF am Montag, 20. Januar 2025, von 17.15 bis zur "heute"-Sendung um 19.00 Uhr live aus Washington die erneute Amtseinführung von Donald Trump. Ein zweites "ZDF spezial" zu "Donald Trump zurück an der Macht" fasst nach dem "heute journal update" ab 24.00 Uhr das Geschehen des Tages filmisch zusammen. Zuvor meldet sich ab 21.45 Uhr Christian Sievers im "heute journal" live aus Washington.ZDF-Moderatorin Antje Pieper begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur Live-Übertragung der Amtseinführung des 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Mit Blick auf das Kapitol, vor dem Trump den Amtseid ablegen wird, führt sie durch die "ZDF spezial"-Sendung - zusammen mit Elmar Theveßen, ZDF-Studioleiter in Washington. Beide werden das Geschehen rund um das Kapitol kommentieren und analysieren.Die Zeremonie vor Gästen aus aller Welt findet auf einer Bühne an der Westseite des Kapitols statt. Zuerst wird John Roberts, der Vorsitzende des Obersten Gerichts, den Amtseid des neuen Vizepräsidenten J.D. Vance abnehmen. Nach dem Amtseid hält Donald Trump seine Antrittsrede. Der Kandidat der Republikanischen Partei hatte sich bei der Präsidentschaftswahl gegen die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, durchgesetzt. Donald Trump übernimmt die Amtsgeschäfte von Joe Biden."heute journal" mit Christian Sievers live aus WashingtonDie ganze Welt blickt am Tag der Amtseinführung gespannt nach Washington und auf die zweite Präsidentschaft von Donald Trump - im "heute journal" ab 21.45 Uhr im ZDF informiert Moderator Christian Sievers live aus Washington über die Amtseinführung des 47. Präsidenten, der schon der 45. war. In einem zweiten 15-minütigen "ZDF spezial" fasst dann ZDF-Reporter Gert Anhalt das Tagesgeschehen rund um das Kapitol in Washington filmisch zusammen, das ab Mitternacht im ZDF und in der ZDFmediathek zu sehen ist.Bereits das "ZDF-Morgenmagazin" wird am Montag, 20. Januar 2025, zwischen 5.30 und 9.00 Uhr, über die bevorstehende Amtseinführung berichten. Und auch die weiteren aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF sowie das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute berichten umfassend, richten den Blick aber auch nach Davos in der Schweizer Bergwelt, wo am Tag der Amtseinführung Trumps das fünftägige Weltwirtschaftsforum startet.Das "ZDFspezial" um 17.15 Uhr wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu den "ZDF spezial"-Sendungen zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfspezial) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie das "ZDF spezial" zur Amtseinführung in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdfspezial/zdf-spezial---donald-trump-zurueck-an-der-macht-----amtseinfuehrung-in-washington-100.html).Hier finden Sie Infos zur Amtseinführung auf ZDFheute.de (https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/usa-trump-amtseinfuehrung-michelle-obama-100.html).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5951192