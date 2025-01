Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in den USA und Deutschland waren in den letzten Tagen äußerst volatil, blieben jedoch insgesamt stabil, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst bei der Hamburg Commercial Bank.Nachdem die Renditen der US T-Notes in der vergangenen Woche stark angestiegen seien, angetrieben von robusten Konjunkturdaten wie den überraschend starken NonFarm Payrolls, die eine brummende Wirtschaft und eine stark angefachte Inflation signalisiert hätten, hätten weniger stark gestiegene US-Erzeugerpreise diesen Eindruck nicht umkehren können. Erst die Veröffentlichung der Verbraucherpreise, insbesondere der rückläufigen Kernrate nach vier Monaten, habe den Eindruck einer bald galoppierenden Inflation dämpfen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...