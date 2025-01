Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In der ersten Wochenhälfte gaben die Anleihekurse erneut nach, so die Börse Stuttgart.Am Markt sei auf eine allgemein freundliche Stimmung unter Aktienanlegern verwiesen worden, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gesorgt habe. Besonders im Fokus der Anleger stehe derzeit die Preisentwicklung in den USA. Im Dezember seien die Erzeugerpreise dort im Jahresvergleich um 3,3% gestiegen. Das sei zwar die höchste Jahresrate seit Februar 2023, allerdings hätten Analysten einen stärkeren Anstieg auf 3,5% erwartet. Am Mittwoch hätten mit der US-Inflation weitere wichtige Daten angestanden. Wie im Vorfeld prognostiziert, seien die Preise im Dezember um 2,9% gestiegen, nach 2,7% im November. Das Ausbleiben von negativen Überraschungen habe für neue Zinssenkungserwartungen gesorgt. ...

