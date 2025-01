© Foto: Philipp von Ditfurth - dpa

Die Inflation zieht wieder an - aber nicht überall gleich stark! Während die Preise in Rumänien durch die Decke schießen, bleibt Irland fast unberührt. Die Inflation steigt leicht an, geht aber im Jahresvergleich zurück. Das teilte Eurostat, das statistische Amt der Europäischen Union, am Donnerstag mit. Die jährliche Inflationsrate im Euroraum lag im Dezember 2024 bei 2,4 Prozent, gegenüber 2,2 Prozent im November. Ein Jahr zuvor hatte die Rate 2,9 Prozent betragen. Die jährliche Inflationsrate in der Europäischen Union lag im Dezember 2024 bei 2,7 Prozent, gegenüber 2,5 Prozent im November. Ein Jahr zuvor hatte die Rate noch 3,4 Prozent betragen. Die niedrigsten Jahresraten …