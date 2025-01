Pool deckt Internet-Streaming der HEVC-, VVC-, AV1- und VP9-Videocodecs mit einer einzigen Lizenz ab

Access Advance LLC ("Advance") freut sich, den Start seines Video Distribution Patentpools ("VDP") bekannt zu geben eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach einer Branchenlösung für die Codec-Lizenzierung im Videodistributionsmarkt.

Der VDP-Pool wird auf dem Erfolg der bestehenden HEVC- und VVC-Advance-Patentpools von Advance aufbauen, die von einer überwältigenden Mehrheit der Implementierer von Videocodecs und Patentinhaber unterstützt werden. Es wird eine einzige All-in-One-Lizenz bereitgestellt, die das Internet-Streaming mit allen vier der aktuellsten entwickelten Videocodecs d. h. HEVC, VVC, AV1, and VP9) abdeckt. Diese Lizenz wird zu festen, gestaffelten Preisen angeboten, die sich an der Größe des Geschäfts des Videovertreibers orientieren. Die Struktur bietet Einfachheit und Planungssicherheit für Internet-Videovertreiber und ermöglicht es ihnen, den/die zu verwendenden Codec(s) auf der Grundlage von technischen und geschäftlichen Vorteilen zu wählen und nicht aufgrund von Lizenzgebühren oder der Notwendigkeit, mehrere Lizenzen auszuhandeln.

Peter Moller, CEO von Advance, erklärt: "In den letzten Jahren hat die Branche zunehmend versucht, Videocodec-Patente direkt an Content-Streaming-Anbieter zu lizenzieren, die von der Verwendung patentierter, effizienter Videocodecs enorm profitiert haben. Advance wurde von Marktteilnehmern angesprochen, sowohl von Internet-Videovertreibern als auch von Patentinhabern, die glauben, dass wir in einer einzigartigen Position sind, um eine rasche Zusammenführung von Patenten zu erreichen, um beträchtliche IP-Risiken zu beseitigen und gleichzeitig einen Rahmen für faire und angemessene Preise zu schaffen.

Unser Patentpool-Konzept bringt nicht nur die Interessen der Internet-Videovertreiber und der Patentinhaber ins Gleichgewicht, sondern berücksichtigt auch die vielen verschiedenen Geschäftsmodelle für Internet-Video-Streaming. Wir gehen davon aus, dass unser Pool schnell die Unterstützung des Marktes gewinnen und dazu beitragen wird, die Alternative einer erheblichen Marktstörung zu verhindern, nämlich Rechtsstreitigkeiten (bei denen ein Unterlassungsanspruch und hohe Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden können), sowie eine langsamere oder stockende Marktakzeptanz und Innovation bei Videocodecs aufgrund von Angst und Ungewissheit in Bezug auf die Lizenzgebührensätze.

Was die Lizenzgebühren angeht, so haben wir uns im vergangenen Jahr mit vielen Internet-Videovertreibern und Patentinhabern getroffen, um das Programm zu prüfen und Anregungen zu erhalten. Um jedoch jegliche Verwirrung zu vermeiden, planen wir, in den nächsten zwei bis drei Monaten weitere Gespräche mit interessierten Marktakteuren zu führen, bevor wir die Gebührenstruktur der Öffentlichkeit bekannt geben."

Der VDP-Pool bietet außerdem erhebliche Anreize für Internet-Videovertreiber und Patentinhaber, die dem Programm bis zum 30. Juni 2025 beitreten. Wir ermutigen die Marktteilnehmer, mehr über das Programm, einschließlich der verfügbaren Anreize und Rabatte, zu erfahren, indem sie uns eine E-Mail an licensing@accessadvance.com schreiben.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer.

Access Advance verwaltet derzeit den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 25.500 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Der HEVC Advance Patent Pool und der VVC Advance Patentpool sind Elemente der Access Advance Video Codec Platform-Initiative, die HEVC- und VVC-Technologien nahtlos in eine einzige vergünstigte Lizenzgebührenstruktur einbindet. Dies geschieht durch die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung für berechtigte Lizenznehmer, deren Produkte sowohl HEVC- als auch VVC-Codecs enthalten. Diese Innovation entspricht dem Wunsch des Marktes nach einer noch effizienteren Pool-Lizenzierungsstruktur der nächsten Generation. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250116413462/de/

Contacts:

Jonathan Karush

+1.617.460.7815

press@accessadvance.com