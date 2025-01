Uddel/Essen (ots) -Beim gemeinsamen Eröffnungsrundgang von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Jean Rummenie, dem niederländischen Staatssekretär für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährungssicherheit, auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin servierte die niederländische VanDrie Group, Weltmarktführer Kalbfleisch, das inzwischen zu diesem Anlass schon traditionelle Kalbfleischfrühstück.Chefkoch Edgar Buhrs von der VanDrie Group zeigt die Vielseitigkeit von Kalbfleisch, welches auf dem Frühstücksbrötchen als herzhafter Snack ein guter Start in den Tag ist. Während der gesamten Messe finden am Stand der VanDrie Group in Halle 18 Kochpräsentationen mit Verkostung statt. Hier zeigt Chefkoch Edgar Buhrs, was man noch so alles mit Kalbfleisch zaubern kann.Kalbfleisch - eine Delikatesse, die für Vielseitigkeit stehtWer sich schon einmal Gedanken darüber gemacht hat, dem Kalbfleisch in der eigenen Küche ein Zuhause zu geben, wird es wissen: Es gibt eine Vielzahl an Teilstücken, die auf eine noch viel größere Zahl von Verarbeitungsmöglichkeiten treffen. Bei der VanDrie Group wird das Kalb "from nose to tail" verarbeitet. Das bedeutet: Alles wird verwertet. Das gibt dem Verbraucher nicht nur die Sicherheit, nachhaltig zu kaufen, sondern auch die volle Auswahl an Teilstücken zum Genießen. Und die kann sich sehen lassen: Allein aus der Kalbsschulter gibt es verschiedene Zuschnitte, die sich schmoren oder braten und danach als Ragout, Gulasch, Frikassee oder Braten zubereiten lassen. Ob Ofen, Pfanne, Grill oder Topf - Kalbfleisch ist äußerst wandelbar. Wer sich nicht entscheiden kann oder Inspiration braucht, ist auf der Website www.kalbfleisch.info gut beraten mit Rezeptideen und nützlichem Wissen zu den Teilstücken und deren Zubereitung.Kalbfleisch mit gutem Gewissen genießenEs ist fettarm, leicht bekömmlich und zart. Außerdem liefert es viele wichtige Nährstoffe und Vitamine wie Natrium, Kalium, Eisen, Vitamin A, B1, B2, B9 und D. Diese unterstützen den Menschen beim Stoffwechsel, Muskelaufbau, der Blutbildung und sind gut für Knochen, Zähne und Nerven.Verbraucher können bei der VanDrie Group auf die Qualität des Kalbfleisches vertrauen: Das Qualitätssicherungssystem "Safety Guard" des niederländischen Familienbetriebs gewährleistet Nahrungsmittelsicherheit und artgerechte Tierhaltung innerhalb der gesamten Produktionskette. Der Weg von jedem Stück Fleisch kann lückenlos bis zum Ursprungskalb zurückverfolgt werden. Auch Antibiotikagebrauch, Umweltschutz und nachhaltige Produktion werden in Safety Guard geregelt und überwacht. Alle Unternehmen der VanDrie Group sind hier integriert. Dazu zählen Kälbermastbetriebe, Molkereirohstoff- und Kälberfutter-Hersteller, Kälberschlacht- und Zerlegebetriebe sowie Kalbsfell-Verwertungsbetriebe und der Ameco-Rinderschlachthof.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner in Deutschland:Redaktionsbüro Kalbfleischc/o Seidl PR & Marketing GmbHDaniela SeidlRüttenscheider Straße 14445131 EssenTelefon: +49 (0)201 8945889-0E-Mail: presse@seidl-agentur.comwww.kalbfleisch.infoHerausgeber:VanDrie GroupElspeterweg 603888 MX Uddel/Niederlandewww.vandriegroup.deOriginal-Content von: VanDrie Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161913/5951331